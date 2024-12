Ignazio Moser torna in tv accanto ad un’attrice nota: l’annuncio

Ignazio Moser è noto per essere un modello, ciclista e marito di Cecilia Rodriguez. I due si sono sposati da poco e sono molto seguiti e stimati dai fan che li supportano e sostengono in ogni situazione. Dopo tanto tempo, il giovane sta per tornare in tv accanto di una nota attrice e comica che ha appena annunciato sui social la grande notizia. Si tratta di un programma su Nove che partirà a metà gennaio.

Ignazio Moser in tv

Ignazio Moser parteciperà al programma di Valentina Persia su Nove intitolato: “Sinceramente Persia – One Milf Show”, in onda dal 13 gennaio. Non vi sono dettagli sul ruolo del marito di Cecilia Rodriguez ma è stata proprio la comica ad annunciarlo sui social attraverso un post che la ritrae insieme a lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Persia (@persiav)

Ignazio Moser potrebbe essere colui che fa da collante tra il mondo giovanile e quello più tradizionale. Un’altra ipotesi è che partecipi come ospite ad una delle tante puntate previste. Senza dubbio, il modello sa come farsi notare così come è successo in passato quando ha concorso al Grande Fratello Vip o all’Isola dei famosi.

Il programma di Valentina Persia

Sinceramente Persia- One Milf Show è una trasmissione ideata con lo scopo di portare leggerezza e freschezza in prima serata nelle case degli italiani. E chi più di Valentina Persia con oltre 30 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo, può farlo? Si tratta di un programma unico e inimitabile attraverso cui la padrona di casa darà voce alle donne che ogni giorno devono affrontare sfide e situazioni di ogni genere. Tuttavia, lo farà in modo ironico, aggiudicandosi ancora una volta iconica nel suo mondo.

Non mancheranno interviste, sketch e momenti di leggerezza capitanati da Valentina Persia che avrà il compito di intrattenere il pubblico e rivelare anche alcuni dei tabù più divertenti e sfacciati legati al mondo femminile. Sarcasmo e ironia saranno le parole chiave della trasmissione che sta già facendo incuriosire il pubblico.

Non ci resta che attendere, quindi, il giorno della messa in onda e di seguire la comica sui social che non tarderà a pubblicare ulteriori dettagli sul suo programma. Intanto, è stato pubblicato il trailer che ha fatto divertire i telespettatori ed è diventato virale in poco tempo. Ancora una volta Valentina Persia si conferma una professionista della risata italiana pronta a lasciare il segno.