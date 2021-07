Ignazio Moser stravolge (di nuovo) il look ai capelli, ma è un flop

Ignazio Moser ha cambiato ancora look ai capelli! All’Isola dei Famosi gli è costato molto rinunciare alla sua folta chioma, aveva spiegato di aver impiegato tempo per far crescere i capelli e ci teneva molto. Gli piacevano lunghi, ma ha accettato di rasarsi a zero per avere della pasta ogni giorno sull’Isola. Si è sacrificato per il bene del gruppo dopo che Andrea Cerioli, invece, non è riuscito ad accettare la proposta. Quando Ignazio si è visto allo specchio si è accorto che il risultato non era così malvagio, anzi: sui social è stato riempito di complimenti, e pure Cecilia Rodriguez non era così delusa dal risultato. Coi capelli rasati piace molto, sebbene lui preferisse i capelli lunghi in realtà è stato un vero successo. Ma cosa dire invece di Ignazio Moser coi capelli biondo platino?

Proprio così, Ignazio in questi giorni, anzi in queste ore ha deciso di stravolgere ulteriormente il suo look. Oggi è partito per le vacanze estive, ma non prima di aver fatto un salto in un salone di parrucchieri. Whoopsee lo ha sorpreso con il nuovo look mentre era ancora dentro il salone, mentre si scattava delle foto che però non ha ancora pubblicato sui social. Su Instagram infatti i suoi fan lo hanno lasciato moro e lo ritroveranno nelle prossime ore biondo platino. Il video di Whoopsee ha già spoilerato la sorpresa, però. Ignazio è andato in un salone di Milano per un cambio look al volo prima della parte, un cambio look che non passerà di certo inosservato.

C’è una curiosità da svelare su questo cambio colore di capelli. Ieri l’ex gieffino ha risposto alle domande dei fan su Instagram e in una di queste gli hanno chiesto se si farebbe mai biondo. La sua risposta? Questa: “Mai dire mai“. Avrà preso spunto da questa domanda oppure si tratta di una coincidenza? Insomma, Moser ha tinto i capelli biondo platino dopo il suggerimento indiretto di un fan o aveva già deciso? Magari lo spiegherà nelle prossime ore, quando finalmente si mostrerà con il suo nuovo look. Mentre il primo stravolgimento dei capelli è piaciuto al pubblico social, lo stesso non si può dire del biondo platino.

Sempre Whoopsee ha chiesto ai suoi follower: “Voi lo preferite biondo o moro?”. Ebbene, nei commenti la maggior parte delle persone ha risposto “moro”. Alcuni hanno pure criticato la scelta di Ignazio Moser di diventare biondo. Per esempio ci si può imbattere in commenti come questo: “Moro tutta la vita… Quel finto biondo anche no”. Oppure come questi: “Moro, biondo perderebbe completamente il suo fascino”, “È sempre bellissimo ma lo preferivo scuro il biondo non gli dona tanto”. In tanti hanno scritto “moro tutta la vita”, altri invece hanno scritto che biondo platino “non si può guardare”. Hanno aggiunto delle emoji che ridono, ma pare comunque che questo cambio look sia un flop. Una cosa è certa: Ignazio se ne farà una ragione, e neanche tanto difficilmente. L’importante è che il risultato piaccia a lui, ecco.