Ignazio Moser, grave lutto: è morto lo zio Aldo, il messaggio d’addio

Grave lutto per Ignazio Moser: è morto lo zio Aldo. Era fratello maggiore di Francesco, papà di Ignazio, e oggi la famiglia Moser piange la scomparsa del primogenito. Anche lui campione di ciclismo, Aldo Moser era il fratello più grande di ben dodici figli. La notizia è di oggi, stesso giorno in cui è venuto a mancare lo zio di Ignazio. L’uomo si è spento a causa di complicanze dovute al Covid. L’uomo era ricoverato da qualche giorno. Aveva 76 anni, è nato infatti nel 1934 ed è ricordato oggi con molto affetto non solo dalla famiglia, ma anche dal mondo dello sport.

Aldo Moser era infatti un ciclista, come il papà di Ignazio, ed è stato anche maglia rosa al Giro d’Italia. Il suo nome è legato al mondo del ciclismo da ben venti anni di corse: ha esordito all’età di vent’anni nel circuito dei professionisti. Oggi a ricordare l’uomo, e non solo lo sportivo, è stato proprio Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha deciso di dire addio allo zio con un post su Instagram.

Ignazio ha pubblicato una foto dello zio scomparso, in tenuta da ciclista, e lo ha ricordato con delle semplici ma allo stesso tempo bellissime parole. Questo il messaggio di Moser: “Ciao Zio, la tua bontà e nobiltà d’animo rimarrà sempre con noi”. Zio Aldo ha lasciato un grande vuoto nella famiglia Moser, che oggi piange la scomparsa dell’uomo a causa del Coronavirus. Il post è di pochi minuti fa e Ignazio lo ha pubblicato appena si è diffusa la notizia sul Web della morte di Aldo Moser.

Sul profilo di Cecilia invece tutto tace. Di sicuro la Rodriguez ha conosciuto lo zio di Ignazio: stanno insieme da tre anni e Cecilia frequenta spesso Trento, la città dei Moser. Ormai è entrata in famiglia da tempo, per cui difficile immaginare che non abbia avuto il piacere di conoscere lo zio del suo fidanzato. Forse, però, Cecilia in questo momento ha preferito stare accanto al suo Ignazio, dando precedenza a questo. E, forse, lasciando che siano i famigliari stretti a dare pubblicamente l’addio a zio Aldo.