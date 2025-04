Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, è finita? Cosa sta accadendo

Voci di crisi sul matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Tra l’altro i ben informati assicurano che lei sia incinta. Ma si proceda con ordine: qualcuno sussurra che la coppia stia attraversando un periodo buio. C’è persino chi sostiene che la love story sia giunta al capolinea. A far infiammare ancor più il gossip il fatto che il trentino e l’argentina avrebbero trascorso la Pasqua distanti. Lei si è rifugiata in Toscana con i genitori e il fratello Jeremias. Nessuna traccia invece di Moser. In realtà, però, non ci sarebbe alcuna rottura sentimentale all’orizzonte. I due coniugi si sarebbero separati temporaneamente per un profondo dolore vissuto da Ignazio.

Nei giorni scorsi è morto un amico stretto di Moser in un incidente domestico. Ignazio pare che abbia voluto staccare da tutto e tutti per metabolizzare il dolore provato. Dopo aver dedicato dei post alla persona cara deceduta, è sparito anche dai social, salvo tornarci nelle scorse ore per pubblicare dei contenuti professionali. Non è sfuggito il fatto che in tali immagini indossi la fede, segno che il matrimonio non sarebbe naufragato.

Nel frattempo si mormora che Cecilia sia incinta. Secondo alcuni la notizia è certa e a breve con Ignazio annuncerà la dolce attesa. A spingere a credere che la modella aspetti un bebè anche una svista della stessa influencer che, nei giorni scorsi, realizzando un contenuto Instagram, ha immortalato dietro di sé il frigorifero di casa sua su cui si sono notate le foto di una ecografia.

In tutto ciò, una decina di giorni fa, anche il gossip relativo a una presunta lite tra cognati in casa Rodriguez. Di punta in bianco Belen e Ignazio hanno smesso di seguirsi su Instagram. Lui ha riattivato l’opzione dopo poche ore, la conduttrice argentina invece ha ricominciato a seguire Moser dopo qualche giorno. Si sussurra che sia accaduto qualcosa di pesante. I diretti interessati, per il momento, hanno tenuto la bocca cucitissima sulla faccenda e non hanno fornito alcuna spiegazione. Nessuna conferma, ma anche nessuna smentita. Una cosa è sicura: in casa Rodriguez non ci si annoia mai.