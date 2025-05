Ignazio Moser di nuovo sui social, Ceciu con lui: il motivo della sua assenza (ipotesi)

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati insieme sui social dopo aver annunciato l’arrivo di un bebè. Dopo una lunga assenza, il modello ha condiviso alcune storie su Instagram che hanno rassicurato i fan che da anni seguono e supportano la coppia. Eppure, il suo allontanamento non è passato inosservato e in molti si chiedono quale sia stato il motivo.

Il ritorno di Ignazio Moser sui social

Da settimane Ignazio Moser era assente sui social, facendo preoccupare i follower che, per un momento, hanno temuto una crisi tra lui e Cecilia Rodriguez. Poi è arrivato l’annuncio della gravidanza ma da parte sua nulla. Soltanto nelle ultime ore è tornato a condividere con i fan alcune foto e video, tra cui uno scatto in macchina insieme alla moglie e al cagnolino.

La lunga assenza

Il modello trentino non ha voluto rivelare i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi dal mondo social, se mai ci fossero, ma molti hanno avanzato diverse ipotesi al riguardo. La prima riguarda il lutto che lo ha colpito poco meno di un mese fa, quando ha perso uno dei suoi più cari amici a causa di un incidente.

Un’altra ipotesi suggerisce che abbia scelto di prendersi una pausa dai social per concentrarsi al meglio sulla preparazione per la maratona a cui ha partecipato ieri 17 maggio 2025. Probabilmente è stato impegnato ed ha preferito mettere da parte i social, che spesso possono distrarre.

L’ipotesi su Belen

Un altro motivo che potrebbe aver spinto Ignazio ad allontanarsi dai social per un periodo potrebbe riguarda il suo legame con Belen, sua cognata. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, tra Cecilia e la sorella sarebbe in corso una crisi. Che lui voglia tirarsi fuori da voci?

Non c’è da meravigliarsi, visto che il modello trentino è molto introverso quando si parla della sua vita privata, a differenza della modella argentina che, invece, non perde occasione di mettersi in mostra. Ed è proprio il suo modo di fare che avrebbe creato difficoltà per sua sorella e il marito. Sembra che, durante un evento, si sarebbe avvicinata in maniera curiosa ad Andrea Damante, amico di Ignazio, mettendo tutti in imbarazzo.

Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli, se mai verranno rivelati. Intanto, il pubblico è sereno del fatto che Ignazio e Cecilia siano più innamorati che mai e che presto diventeranno genitori di una bambina tanto desiderata, che finalmente sta per arrivare.