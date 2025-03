Ignazio Moser attaccato ad una flebo: lo sportivo spiega il motivo

Dopo le ultime settimane che hanno visto al centro del gossip la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per una presunta gravidanza, oggi i due coniugi sono tornati ad essere protagonisti del web dopo la pubblicazione da parte di entrambi di una foto dello sportivo attaccato ad una flebo. Fin da subito i fans hanno potuto constatare che non si tratta di un problema di salute ma di una terapia rigenerativa per il modello.

Il motivo della flebo

Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser il sabato mattina ha l’oro in bocca. La coppia ha trascorso la prima parte del weekend all’interno di una clinica specializzata in terapie e trattamenti con l’ozono ed è stato proprio lo sportivo a sottoporsi a una flebo. Nel corso della procedura, sia la modella argentina che il diretto interessato hanno condiviso con i fans alcune foto sui social che hanno incuriosito il web, pronto a scoprire tutti i benefici della cura e il motivo per cui soltanto il modello l’abbia fatta.

A cosa serve la terapia dell’ozono

Quando parliamo della terapia dell’ozono, facciamo riferimento ad un trattamento medico che prevede l’uso di ozono, una forma di ossigeno, utile a trattare condizioni varie. La cura viene utilizzata in quanto ha effetti antinfiammatori, antibatterici e di stimolo al sistema immunitario. Diversi studi hanno constatato che esso è utile per i trattamenti contro il dolore relativo a problemi articolari, ernie o malattie muscolo-scheletriche. L’ozono, infatti, aiuta a diminuire l’infiammazione e migliora la circolazione sanguigna. Poi ancora viene utilizzato per la cicatrizzazione. L’ozono aiuta ad accelerare la guarigione di ferite, ulcere e lesioni cutanee. Si parla anche di trattamenti per malattie vascolari.

L’ozono presenta molti benefici come proprietà antibatteriche e antivirali, migliora il sistema immunitario e aiuta ad eliminare tossine e a migliorare il metabolismo.

Altri vip che si sono sottoposti al trattamento

Ignazio Moser non è di certo il primo a sottoporsi alla terapia con l’ozono. Prima di lui altri vip hanno sperimentato il trattamento, tra questi ricordiamo l’attore Michele Morrone che ha spiegato in varie occasioni di aver tratto molti benefici per recuperare da infortuni e per migliorare il suo benessere fisico. Lo stesso ha rivelato il calciatore Cristiano Ronaldo che utilizza l’ozono nella sua routine di recupero con il fine di incrementare le prestazioni fisiche. Poi ancora il calciatore Lionel Messi ed anche la modella Gisele Bündchen che ha spiegato in varie occasioni di essere molto attenta al suo benessere e a mantenersi in forma, pertanto, esegue tali trattamenti con il fine di migliorare la pelle e il recupero fisico.