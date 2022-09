Ignazio Moser diventa attore! Lo ha annunciato lui stesso in occasione della 79esima edizione del Festival di Venezia, dove quest’anno è arrivato solo. Con lui non c’era l’inseparabile Cecilia Rodriguez, che forse ha preferito lasciare tutta la scena a Ignazio viste le circostanze. Magari lei sfilerà sul red carpet nei prossimi giorni, per il momento tutti i riflettori sono puntati su Moser. Adesso per lui si stanno per aprire le porte del mondo della recitazione, anche se non è sicuro sia quella la carriera più adatta a lui. O meglio, non ne è certo: lo scoprirà.

C’è stata anche una conferenza stampa a Venezia 79 in cui Ignazio Moser ha parlato del suo primo film. Aveva annunciato nei giorni scorsi che sarebbe arrivata una grossa novità, si era chiesto se i suoi fan sarebbero stati contenti quanto lui. Come avrebbero reagito. E lo sta scoprendo in queste ore. In conferenza non era solo, con lui c’erano il regista del film, i produttori e anche alcuni volti del cast. “Faccio parte dei ‘nuovi'”, ha detto Ignazio.

Non ha fatto mistero del fatto che recitare in un film era uno dei suoi sogni nel cassetto. Adesso che si sta realizzando non può che dire grazie a chi lo ha scelto per questa grande occasione. Lui spera di riuscire a dare il massimo. Il personaggio di Ignazio Moser nel film è un ex calciatore, si chiama Lorenzo e vivrà un periodo un po’ travagliato, ha spiegato. Ci sarà anche una storia d’amore con un personaggio di nome Roberta, lui ha parlato in realtà di amore platonico. Per scoprire tutto il resto bisognerà attendere l’uscita del film.

Passate le emozioni del red carpet e della prima volta al Festival di Venezia da protagonista, e non solo come ospite sul tappeto rosso, Ignazio Moser si è confidato su Instagram. Ha scritto un lungo messaggio tra le sue stories in cui ha provato a mettere ordine tra i pensieri e le emozioni che ha provato. Per lui sarà una “fantastica nuova avventura” in cui si butterà a capofitto, sperando di riuscire a fare bene. Sulla carriera di attore invece ha detto: