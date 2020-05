Ignazio e Cecilia, il nuovo progetto delle mascherine: la reazione dei fan

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, il nuovo progetto delle mascherine: la reazione dei fan

Nella giornata di ieri, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avevano promesso una grossa novità. E sono stati di parola. No, nessun annuncio di dolce attesa per la sorella di Belen (qualcuno lo aveva pensato). La coppia sbocciata al Grande Fratello Vip si è immersa in un nuovo progetto che riguarda delle mascherine molto ‘simpatiche’ e utili in tempo di coronavirus. A rendere nota l’iniziativa sono stati proprio l’argentina e il trentino che, in collaborazione con il marchio MB Wear, stanno promuovendo una linea originale di mascherine. Come sottolineato dalla coppia sui social, parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Cecilia e Ignazio, al via la nuova avventura

“Finalmente possiamo mostrarvi il nostro nuovo progetto ideato da me e Ignazio”, ha esordito su Instagram Cecilia (il medesimo post è stato veicolato da Moser), aggiungendo: “In collaborazione con il nostro amico Gianpiero e i ragazzi di MB Wear, anche in un momento così difficile, abbiamo voluto continuare a sorridere e far sorridere! Vi ricordo che parte del ricavato sarà devoluto alla Caritas per dare un sorriso anche alle persone più in difficoltà”. Questo il messaggio che ha fatto da corredo a un interessante video che promuove delle mascherine ‘anti-Covid-19’. Tantissimi fan hanno commentato in modo entusiasta l’iniziativa, lodando l’impegno della coppia