Iggy Azalea: 5 cose da sapere sul nuovo fidanzato DeAndre Hopkins

DeAndre Hopkins: 5 cose da sapere sul nuovo fidanzato Iggy Azalea

Iggy Azalea ha un nuovo fidanzato, è un atleta professionista, e si chiama DeAndre Hopkins. Di lui sappiamo oggi che ha 26 anni (due in meno alla cantante) e che è il ricevitore degli Houston Texans. Le curiosità più interessanti, però, abbiamo deciso di riassumerle in alcuni punti (brevi ma concisi), stilando una lista delle cinque cose da sapere sul fidanzato di Iggy Azalea.

1. Cifre da record e ingaggi stellari

Nel 2017 DeAndre ha accettato un contratto quinquennale da 81 milioni di dollari con i texani. È il terzo ricevitore della NFL, con un incasso di 16,2 milioni l’anno. Stando agli esperti, però, il ricevitore vale ogni centesimo speso, infatti è stato il secondo nella NFL a segnare il maggior numero di yards a partita nel 2017.

2. DeAndre e la sua intera carriera a Houston

DeAndre, che è stato ingaggiato dai Texans alla Clemson University nel 2013, spera di rimanere con la sua squadra per il resto della sua carriera. “Se potessi passare la mia intera carriera qui, lo farei”, ha detto allo Houston Chronicle nel febbraio 2017 “Adoro questo posto. Questa organizzazione ha avuto la possibilità di formarmi”. Intanto lui spera che piaccia il Texas BBQ, questo peerché pare che abbia intenzione vivere a lungo nello Stato di Lone Star.

3. Il suo soprannome è “Nuk” sin dall’infanzia

Nuk era l’unica marca di ciuccio che DeAndre avrebbe usato da bambino secondo sua madre la quale, fin da piccolo, le avrebbe per questo motivo dato il soprannome che gli è rimasto impresso per tutta la vita. Anche il suo account Twitter è s @nukdabomb.

4. DeAndre è stato allevato dalla sua amata madre single Sabrina Greenlee insieme a tre fratellastri

Suo padre morì in un incidente automobilistico quando aveva solo cinque mesi. Sua madre Sabrina, quando lui era piccolo, faceva due lavori. Era sola ed ha cresciuto lui e gli altri suoi fratelli (avute da altre relazioni) facendo affidamento solo su stessa. DeAndre, oggi, è a sua madre che attribuisce il suo successo.

5. DeAndre non è stato l’unico atleta in famiglia

Anche lo zio di DeAndre, Terry Smith, ha giocato a football nella NFL per un breve periodo (per gli Indianapolis Colts). La sorellastra Kesha, che vive a Houston come DeAndre, lavora come inoltre allenatrice di pallacanestro. È una star del basket femminile di spicco della Texas Southern University. Il fratello maggiore Marcus, in fine, era un giocatore di football del liceo e giocò per un breve periodo al Georgia Military College.