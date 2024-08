Icardi blocca le carte a Wanda Nara: “Non è la prima volta”

Wanda Nara e Mauro Icardi erano una volta considerati la coppia più invidiata del mondo, ma la loro relazione si è conclusa nel peggior modo possibile.

Durante i dieci anni di matrimonio, la modella, conduttrice e l’ex capitano dell’Inter non hanno mai smesso di attirare l’attenzione dei media.

La loro storia d’amore, ricca di colpi di scena, sembrava uscita da una telenovela argentina e oggi sembra essere destinata a non trovare pace.

L’immagine della famiglia perfetta—belli, ricchi, felici, talentuosi e innamorati—è ormai solo un lontano ricordo perché la separazione tra i due è stata decisa con fermezza dall’imprenditrice, ma non sembra essere stata pienamente condivisa dal calciatore.

Mentre Wanda Nara si gode una vacanza negli Stati Uniti con le figlie, Icardi sembra aver deciso di vendicarsi colpendo le sue finanze, un gesto che segna l’ennesimo capitolo turbolento della loro storia. Ma non è la prima volta che accade!

Questa situazione non è nuova alle cronache più informate: già qualche anno fa, nel corso di una delle numerose crisi che hanno attraversato la loro relazione, Mauro Icardi aveva deciso di bloccare le carte di credito di Wanda Nara.

Il gesto, che aveva sollevato molte polemiche all’epoca, sembra ora ripetersi, evidenziando ancora una volta le tensioni irrisolte tra i due.

Una delle ultime informazioni sulla rottura tra la modella e l’attuale attaccante del Galatasaray è arrivata nel corso del programma ‘Mañanisima‘, con Majo Martino, uno dei conduttori del talk show, dove ha rivelato che Mauro Icardi aveva bloccato le carte di credito in possesso di Wanda Nara.

L’ avvocato della donna si è espresso in merito:

Non so da dove provengano queste informazioni. È vero che spesso gli uomini la usano come misura coercitiva.