Iannone, parla l’ex fidanzata Audrey: “Deve ritrovare se stesso”

Andrea Iannone news: parla l’ex fidanzata Audrey Bouetté

È già finita la liason tra Andrea Iannone e Audrey Bouetté. La frequentazione è terminata dopo che sono state pubblicate sul settimanale Chi le foto dei due. Sembrava un’intesa speciale e invece… Proprio alla rivista diretta da Alfonso Signorini, la modella francese ha voluto spiegare la situazione con il pilota. “Ho incontrato Andrea tanto tempo fa, quando lavoravo per la Suzuki perché stavo seguendo il MotoGP in giro per il mondo”, ha raccontato Audrey, che ha lavorato pure come ombrellina. “Mi ha scritto solo per farmi un saluto e per chiedermi come stavo. Non ero affascinata da lui ma dal suo lavoro. Ci vuole una sana follia per correre in moto“, ha aggiunto.

Le altre dichiarazioni di Audrey Bouetté su Iannone

“Lo apprezzo molto come persona ma questo è tutto. Non c’è stata una vera relazione e non sono innamorata di lui perché non lo conosco abbastanza, ma penso che sia un bravo ragazzo e quindi sono stata contenta di conoscerlo. Però deve ritrovare se stesso. Tutto qui”, ha dichiarato Audrey Bouetté.

Audrey Bouetté su Iannone: “Belen? Argomento off”

“Andrea non mi ha mai parlato di Belen. Argomento off”, ha chiarito inoltre Audrey Bouetté.