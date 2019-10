Iannone: critiche per scarse attenzioni a Giulia? Risposta da applausi

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, una storia d’amore che va a gonfie vele

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone va a gonfie vele, e questo lo apprendiamo dai profili Instagram di entrambi, visto che soprattutto su quello della influencer e imprenditrice digitale si possono leggere messaggi dedicati al fidanzato che compare non poche volte anche in foto. Fate attenzione però al “soprattutto” perché è proprio questo il punto: nei giorni scorsi e anche oggi qualcuno ha criticato Iannone perché a sua detta non pubblicherebbe da un po’ di tempo, e comunque con poca frequenza, foto in cui compare assieme a Giulia De Lellis; questo ha fatto subito scattare l’allarme in alcuni fan che in effetti hanno iniziato a parlare di crisi.

Iannone e le foto con Giulia: le critiche

Una crisi, quella tra Giulia e Andrea, che non esiste perché a smentirla coi fatti è stato proprio lui con una risposta che lascia davvero poco spazio a dubbi e incertezze. “Quanto sei bella Giulia – queste le parole di Iannone a commento di una foto davvero molto bella in cui i due si baciano appassionatamente in Giappone –, sei un mondo tutto da scoprire, un mondo tutto tuo, un mondo bellissimo… I love you!”. Sono parole molto belle, a cui Giulia tra l’altro ha risposto con un certo trasporto: con un cuore e con un “amore mio” che cancellano immediatamente qualsiasi critica alla coppia e alla loro storia d’amore.

Giulia e Andrea non sono in crisi: la risposta di Iannone mette a tacere le malelingue

Che la crisi tra Giulia e Andrea fosse in realtà soltanto un timore dei fan era da mettere in conto, visto che i social network sono una parte importante della vita dei Vip, soprattutto di coppie così chiacchierate come questa, ma non sono certo una ragione di vita; è chiaro insomma che non mettere foto di continuo o non dedicare sempre storie alla propria fidanzata o al proprio fidanzato non voglia dir nulla. E Andrea e Giulia lo hanno dimostrato chiaramente. Poche foto. Nessuna crisi. Tanto amore.