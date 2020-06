Ian Holm è morto: era Bilbo Baggins ne Il Signore degli Anelli

Oggi è venuto a mancare Ian Holm, attore de Il Signore degli Anelli, la celeberrima saga dove ha interpretato lo hobbit Bilbo Baggins. Ma ha recitato anche in altri film di successo, che faranno per sempre parte della storia del cinema, come Frankenstein di Mary Shelley (1994), Amleto (1990), Il dolce domani (1997). Le cause della morte di Ian Holm sono note: soffriva da tempo di Parkinson e le sue condizioni di salute, nell’ultimo periodo, sono peggiorate fino al momento in cui, quest’oggi, non abbiamo appreso della sua scomparsa, alla veneranda età di 88 anni. Il suo personaggio più famoso – Bilbo – resterà nella memoria di tutti i fan de Il Signore degli Anelli, ma anche in quella dei fan della trilogia dello Hobbit, dove è comparso in alcune scene. Un attore che ha avuto da sempre la passione per la recitazione: il 1970 è l’anno in cui ha deciso di puntare tutto su quello che amava di più, diventando attore teatrale, prima, e attore di cinema, poi, avendo il suo primo ruolo di rilievo nella pellicola Alien (1976), in cui ha vestito i panni dell’indimenticabile androide Ash.

Malattie di Ian Holm: com’è morto davvero e la lunga battaglia contro il cancro

L’attore Ian Holm de Il Signore degli Anelli ha dovuto combattere contro il cancro, negli anni 2001, riuscendo ad averne la meglio. Da quell’anno in poi è sempre stato in salute, fino a quando non ha scoperto, qualche tempo fa, di soffrire di Parkinson, malattia neurogenerativa che lo ha portato via. Una vita ricca, quella di Holm, che non verrà mai dimenticata dai suoi fan, al corrente delle sue condizioni di salute per niente incoraggianti. Corriere.it ha scritto che il suo agente ha voluto dire qualche parola sul decesso di Ian Holm: “È morto pacificamente in ospedale, con la sua famiglia e la badante. Affascinante, gentile e di grande talento, ci mancherà moltissimo”. Durante la quarantena scattata per contenere il Coronavirus, aveva avuto una video-conferenza con gli altri attori de Il Signore degli anelli e dello Hobbit, dimostrando di non aver perso la sua spiccata simpatia: “Sono in lockdown nella mia casa da hobbit!”.

Frasi di Bilbo Baggins a Gandalf che emozionano: l’inizio del viaggio senza ritorno

Su Twitter, la notizia della morte di Ian Holm dello Hobbit è schizzata in prima posizione tra le tendenze del giorno. Innumerevoli sono i fan che si sono affezionati al suo simpatico personaggio. Davvero emozionante ricordare alcune parole che ha pronunciato il suo personaggio Bilbo Baggins a Gandalf: gli aveva detto che sarebbe andato in vacanza… una vacanza eterna; troppo vecchio per restare, perché ormai si sentiva come “burro spalmato su troppo pane”. Addio, Bilbo; addio Holm.