I Teletubbies si sono vaccinati, con tanto di certificato: “Pronti a giocare?”

I Teletubbies si sono vaccinati contro il Covid. Lo hanno annunciato loro stessi tramite un post su Instagram. Naturalmente si parla di finzione in quanto i simpatici personaggi della serie televisiva per bambini in età prescolare creata dalla BBC non possono per ovvie ragioni realmente farsi inoculare il siero. Ma perché è comparso tale post? Semplice, per sensibilizzare sulla campagna vaccinale nel Regno Unito, la patria di Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po.

Chi gestisce i profili ufficiali della serie ha fatto le cose per bene, postando la certificazione del vaccino effettuato regolarmente dagli abitanti di TeletubbyLandia. Chiaramente il fine è quello di far breccia nella fascia di popolazione più giovane. Ma non solo: anche nei genitori dei bimbi affinché si convincano che il vaccino sia l’unica alternativa percorribile per uscire dalla pandemia che in Inghilterra, di recente, è tornata a incutere timori per via della massiccia diffusione della variante Delta che ha innescato una nuova catena di contagi (seppur i reparti ospedalieri non sono in difficoltà).

“Siamo tutti vaccinati! Giusto in tempo per l’estate calda delle ragazze. Chi è pronta per uscire e giocare?”. Questa la didascalia piazzata a corredo degli scatti che mostrano i certificati vaccinali di ogni singolo Teletubbies. Non manca nessuno all’appello: Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po hanno avuti tutti il siero.

I Teletubbies, un successi senza confini: fenomeno a livello globale

I Teletubbies è una serie tv ideata dalla BBC e prodotta tra il 31 marzo 1997 e il 16 febbraio 2001 dalla Ragdoll Productions. Fin dalla sua messa in onda si è imposta come un prodotto unico e originale. A colpire il contesto, fatto di ambientazioni strane e assai curiose. Molto interessanti anche gli stessi Teletubbies, disegnati da Anne Wood, direttore creativo della Ragdoll, e Andrew Davenport.

La serie ha avuto fortuna a livello globale, venendo trasmessa in moltissimi Paesi tra cui l’Italia. Dal 9 novembre 2015, dopo che DHX Media ha acquisito I Teletubbies dalla casa originaria di produzione, è in onda in terra britannica una nuova serie. Trattasi di quella che in Italia è nota come “New Teletubbies”. Anche tali nuovi episodi hanno raccolto gli entusiasmi sia della critica che del pubblico.