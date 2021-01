I Soprano, arriva il prequel: chi interpreterà Tony, titolo, data d’uscita

Il prequel della serie tv I Soprano sarà un film. Il video con cui Warner Bros ha annunciato le prossime uscite ha rivelato anche le prime immagini del film. E proprio mentre le immagini scorrevano i fan non hanno potuto fare a meno di notare chi interpreterà Tony nel prequel dei Soprano. Un volto di certo noto e famigliare per gli appassionati della serie tv, che è andata in onda per sei stagioni dal 2001 al 2008 in Italia. Il giovane Tony avrà infatti il volto di Michael Gandolfini, il figlio di James Gandolfini ovvero l’attore protagonista della serie originale.

Un dettaglio che ha commosso i fan della serie tv, perché James Gandolfini è venuto a mancare nel 2013, in un hotel di Roma, ed è rimasto nei ricordi e nei cuori dei fan. Il fatto che sia suo figlio a interpretare lo stesso personaggio da giovane è un valore aggiunto agli occhi del pubblico, e non solo. Cos’altro si sa? Il titolo del prequel dei Soprano è The many saints of Newark: così si chiamerà il film che narrerà la storia de I Soprano che racconterà il passato, ciò che è successo prima della trama della serie tv.

David Chase, creatore dei Soprano, ha lavorato anche al prequel insieme a Lawrence Konner, entrambi sceneggiatori della serie. La regia è stata affidata a Alan Taylor, che era dietro la macchina da presa anche in tanti episodi della serie. La produzione è Warner Bros e HBO, che aveva trasmesso gli episodi della serie. Insomma, sono diversi gli anelli di congiunzione tra il prequel e la stessa serie tv.

Nel teaser che annuncia il prequel The many saints of Newark c’è proprio Michael Gandolfini nei panni del giovane Antonio Soprano. In circolazione i fan possono trovare già diverse immagini del giovane Tony nel prequel, in attesa di vedere il film. Qual è la data d’uscita? Quanto si dovrà ancora attendere? In realtà il film sarebbe dovuto uscire già a settembre 2020, ma come è facile immaginare il Covid ci ha messo lo zampino anche in questo caso e ha fatto slittare tutto.

La data ufficiale d’uscita del prequel dei Soprano al momento è fissata al 24 settembre 2021. C’erano speranze, fino a poco tempo fa, di poterlo far uscire a marzo 2021, ma sono stati costretti nuovamente a rimandare. La nuova data vale al momento soltanto per la piattaforma di streaming di HBO. Non è ancora noto in Italia su quale piattaforma sarà disponibile.