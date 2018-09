I Promessi Sposi di Pechino Express: chi sono Roberta e Riccardo

I Promessi Sposi di Pechino Express: ecco chi sono Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale

Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale hanno preso parte con il nome I Promessi Sposi a Pechino Express 2018. I due sono una coppia anche nella realtà e dal loro amore è nata, a luglio del 2017, la piccola Giulia. Lei è un volto noto nel mondo della televisione. In particolare, il pubblico la conosce per il suo ruolo in Carabinieri, Don Matteo e Squadra Antimafia. Invece, Riccardo è conosciuto nel mondo della musica e del cinema, in quanto imprenditore musicale e cinematografico. I due hanno deciso di fare questo percorso in Marocco. Sono molto ironici e sin da subito hanno mostrato il loro entusiasmo. Una coppia molto affiatata e unita. Il loro primo incontro risale all’anno 2016 e da allora non si sono più separati. Sono riusciti a costruirsi una famiglia con la nascita della loro bambina. Riccardo ha anche altri due figli, Mattia e Arianna, nati da una passata relazione.

Roberta Giarrusso I Promessi Sposi di Pechino Express: modella e attrice

Roberta Giarrusso è nata il 24 febbraio del 1982 a Palermo. Ha iniziato a mostrare il suo interesse per il mondo dello spettacolo nel 1997, quando ha intrapreso il percorso come modella. Quattro anni dopo ha preso parte a Miss Italia, conquistando la fascia di Miss Deborah Sicilia e Miss Cinema Sicilia. Proprio il noto concorso nazionale le ha dato la possibilità di lanciare effettivamente nel mondo del piccolo schermo. L’anno dopo è stata co-conduttrice nel programma Viva Miss Italia e nel 2003 ha preso inizio la sua carriera da attrice. Ha ottenuto una parte in Carabinieri, nel ruolo di Sonia Martini, fino al 2008. Dopo di che ha preso parte ai cast di altre fiction di successo come Don Matteo, Squadra Antimafia e il Commissario Manara. Nel 2015 ha partecipato al programma Tale e Quale Show.

Riccardo Di Pasquale: l’imprenditore conosciuto nel mondo della musica e del cinema

Riccardo Di Pasquale è nato il 29 luglio 1983 a Roma. In questi ultimi anni si è fatto notare portando sul palco del Festival di Sanremo, Mirkoeilcane con il brano Stiamo tutti bene, il quale ha conquistato il premio della critica di Mia Martini. La sua etichetta Fenix Entertainment ha co-prodotto la colonna sonora della piccola Napoli Velata. Tra le sue produzioni cinematografiche vi è il film MMA Love Never Dies. Proprio sul set della pellicola ha incontrato Roberta.