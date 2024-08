I migliori programmi della tv italiana? Ecco i preferiti del pubblico!

In un panorama televisivo ampio come quello italiano è molto facile perdersi e confondersi. A volte ci si ritrova con il telecomando in mano a sbuffare ”Non c’è niente da guardare!” Quando in realtà c’è anche troppo e non si sa cosa scegliere. Quale sarà il game show migliore tra tutti quelli proposti dalle reti? Quale talk di approfondimento? Non disperate, in soccorso arrivano i colleghi di Blog Tv Italiana che hanno stilato una classifica dei migliori programmi della scorsa stagione.

Arriva il Premio Tv Italiana 2024: la redazione di Blog Tv Italiana ha interrogato il pubblico e attraverso dei sondaggi è riuscita a mettere in ordine le scelte degli italiani, cosa durante la stagione 2023-2024, ha convinto all’unanimità i telespettatori. Dai quiz alle fiction, ecco quali sono stati i programmi più amati!

I programmi più amati della televisione: i vincitori

Miglior Quiz: Rischiatutto 70

Lo speciale andato in onda in occasione del settantesimo compleanno della Rai risulta essere il quiz più amato dagli italiani! Condotto da Carlo Conti, accompagnato da molti volti noti della televisione, attraverso il celebre regolamento del Rischiatutto, ha ripercorso la storia della Rai. Per il pubblico che ha visto nascere la Rai insieme ai suoi giochi e a Mike Bongiorno è stato un tuffo nostalgico nel passato, alla bella tv di un tempo che riuniva la famiglia e faceva sia divertire che riflettere. La Rai ha celebrato i suoi 70 anni con diversi speciali, non tutti hanno fatto centro come Rischiatutto 70, decisamente il più fresco e riuscito.

Miglior Game Show: Affari Tuoi

C’era forse qualche dubbio? Le storie commoventi delle coppie in gara, i momenti surreali e divertenti di Amadeus, la tensione all’apertura dei pacchi, è una formula vincente. Affari Tuoi è la scelta del pubblico per eccellenza da anni e con il buon Ama ha fatto il botto, chissà se riuscirà nell’impresa anche Stefano De Martino.

Miglior programma comico: Fratelli di Crozza

Non che ci siano altre alternative, sarebbe molto difficile competere con la satira pungente e mai volgare di Maurizio Crozza. Oltre alle imitazioni e agli sketch c’è molto di più, e per quanto amato forse non è riconosciuto abbastanza.

Miglior reality: Il Collegio

Mah! Di certo l’idea è originale e potrebbe dare spunto a tantissime riflessioni: trasportare i giovani di oggi in realtà del passato e farli confrontare con l’educazione di genitori e nonni è un bell’esperimento, peccato però per il format invecchiato male prestissimo, scaduto nel trash e nel palesemente recitato.

Miglior talent show: Bake Off Italia

Altro che Amici e X Factor! Gli italiani amano i pasticceri di Bake Off! Guidato da Benedetta Parodi e la squadra dei più rinomati pasticceri italiani, lo show di Real Time ha sciolto il cuore degli italiani come fosse di cioccolato. Giusta competizione e storie personali, sfide avvincenti e solidarietà sono gli ingredienti per un programma perfetto!

Miglior miniserie o film tv: Per Elisa – Il Caso Claps

In occasione dei 30 anni dalla tragica fine di Elisa Claps, la Rai ha incollato sulle poltrone tutti i telespettatori, con tre serate che sono bastate ad affermare il talento dei giovani attori e a risvegliare nei cuori i sentimenti di rabbia e dolore per la vicenda. Da poco approdata anche su Netflix, la storia di Elisa Claps continua a battere ogni record di ascolti, tenendo vivo il ricordo.

I programmi più amati della televisione: il podio si allarga

Miglior talk: Che Sarà

Peccato che la Rai non sia stata dello stesso avviso! Serena Bortone ha condotto Che Sarà con il giusto piglio, senza peli sulla lingua, e proprio questa sua onestà intellettuale e il rifiuto di scendere a compromessi l’ha penalizzata. La sua cacciata dopo i fatti del 25 Aprile è stata una bruttissima pagina di storia e di televisione, ma il suo pubblico non l’abbandonerà.

Miglior show di inchiesta: Report

Siamo sempre su Rai 3 e siamo sempre sotto l’occhio vigile del governo. Sigfrido Ranucci non fa sconti a nessuno per la sete di giustizia e di uguaglianza. Gli italiani premiano le sue inchieste, talvolta anche rischiose, proprio perché scomodano anche i piani alti. Nella nuova stagione arriverà dalle Iene Monteleone con il suo show di inchiesta, vedremo se riuscirà a tenere il passo!

Miglior Factual: Cash or Trash

Passa un po’ in sordina e sicuramente fatto per un pubblico più di nicchia, lo show dei mercanti d’arte sul Nove. La squadra è ben assestata, Paolo Conticini riesce a rendere più leggero un programma già per sua natura altrimenti difficile da digerire. Il pubblico poi ama curiosare nelle soffitte dei concorrenti alla ricerca di pezzi rari!

Miglior fiction: Le Indagini di Lolita Lobosco

Luisa Ranieri oltre che con la sua bellezza mediterranea, ha conquistato il pubblico anche per il suo talento nel portare in vita il personaggio tratto dai libri di Gabriella Genisi. Le indagini di Lolita Lobosco non è il solito crime macchinoso e enigmatico, poiché arricchito dalle vicende umane dei protagonisti.

Miglior Varietà: Colpo di Luna

Dove c’è Virginia Raffaele c’è garanzia. Il suo show di imitazioni in prima serata su Rai Uno ha creato dei momenti memorabili andati virali immediatamente. Potrebbe valere anche come satira? In alcuni casi certo, sotto ogni aspetto lo si veda è un successo.

I programmi televisivi più amati: le medaglie d’oro

Miglior Novità: 100 Minuti

Una vera e propria novità, un format completamente nuovo, creato ad hoc da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. Tra lo show d’inchiesta e il documentario, i giornalisti analizzano i fenomeni storici e sociali del Bel Paese attraverso dei film-inchiesta. Una formula che ha subito convinto il pubblico di La7.

Miglior programma scelto dal pubblico: Casa A Prima Vista

La corona va a Casa A Prima Vista, lo show rivelazione della stagione di Real Time. Gli italiani sono impazziti per le vicende degli acquirenti alla ricerca di una casa e per le loro pazze richieste agli agenti immobiliari, diventati subito icone anche sui social con meme e imitazioni. Ogni puntata del programma finiva negli argomenti più chiacchierati di X e per la prossima stagione si prevede la replica del successo.