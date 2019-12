I Medici 3, ultima puntata: Clarice muore, Girolamo contro Lorenzo

Ultima puntata I Medici 3 in onda su Rai Uno mercoledì 11 dicembre: Clarice muore

Mercoledì 11 dicembre va in onda su Rai Uno l’ultima puntata della terza stagione de I Medici. Gli ultimi due episodi che compongono la puntata dovevano essere trasmessi inizialmente martedì 10 dicembre ma la Rai ha scelto di posticipare l’appuntamento finale della fiction internazionale. Le elezioni papali non sono andate come sperava Lorenzo il Magnifico – interpretato dal talentuoso Daniel Sharman. Una volta eletto nuovo Papa, Innocenzo VIII ha preferito non risanare le casse della banca de Medici, in crisi da tempo. Riario intanto è morto, complice il tradimento della moglie Caterina Sforza, ma nuovi drammi e problemi sono all’orizzonte per Lorenzo e Clarice.

I Medici 3, episodio 7: Anime perdute

Girolamo Savonarola denuncia apertamente Lorenzo per la morte di Tommaso Peruzzi ma il Magnifico continua a negare. Clarice scopre di essere incinta e spera che questa nuova gravidanza possa essere per la sua famiglia un nuovo inizio a Firenze. Ma la donna muore improvvisamente e questo risvolto tragico porta Lorenzo alla disperazione.

I Medici 3, episodio 8: Il destino della città

In lutto per la perdita di Clarice, Lorenzo si lascia convincere da Bernardi che l’unica soluzione per non perdere tutto sia uccidere Savonarola. Il frate predica il rovesciamento dell’ordine per costituito per fondare una nuova Gerusalemme.