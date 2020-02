I Am Not Okay With This 2 ci sarà: trama e prime anticipazioni

I Am Not Okay With This 2: curiosità su personaggio e trama

I Am Not Okay With This potrebbe riscuotere un enorme successo, considerato che è un mix fra Sex Education e The End Of The F…ing World, ma c’è anche qualche (forse più di “qualche”) elemento di Stranger Things: i poteri paranormali di Sydney non vi ricordano quelli di Undici? Lo zampino dei fratelli Duffer c’è e si sente notevolmente. Il finale di I Am Not Okay With This ha dato grandi speranza agli appassionati delle serie teen: le 7 puntate della prima stagione (dalla durata di 20 minuti circa) hanno avuto il semplice obiettivo di presentare come si deve tutti i personaggi, che hanno delle precise caratteristiche e un profilo psicologico niente male. La protagonista Syd è certamente la più interessante: non solo per via dei suoi poteri, ma anche per come affronta problemi più grandi di lei.

Anticipazioni I Am Not Okay With This 2: chi è l’oscuro mentore che ha voluto incontrare Syd?

La seconda stagione di I Am Not Okay Whit This ci sarà. L’ultima puntata ha finalmente permesso a Sydney di incontrare quello che, con tutta probabilità, sarà il suo mentore, colui che le insegnerà a usare – senza uccidere nessuno inconsapevolmente – i suoi poteri cinetici. Ma potrebbe essere anche un oscuro personaggio, lo stesso che perseguitava il padre di Sydney (dal quale ha ereditato gli ingestibili superpoteri), che potrebbe essere intenzionato solamente a mettere le mani sulla ragazza per portare a termine i suoi loschi piani. Dopo la morte di Brad Lewis (ex fidanzato violento della sua migliore amica Dina), Syd sarà fragile e vorrà rifugiarsi in qualche posto lontano per non far del male a nessuno, soprattutto alle persone alle quali vuole bene. Il personaggio oscuro che la pedina potrebbe proprio approfittare di questa debolezza.

Storia I Am Not Okay With This 2: le reazioni dei personaggi alla scoperta dei poteri di Sydney

I Am Not Okay With This 2 sarà sicuramente più entusiasmante e adrenalinico rispetto alla prima stagione: ormai Sydney ha accettato i suoi superpoteri, i suoi compagni di classe cominceranno a pensare che sia un mostro e Dina – la quale durante il ballo di classe sembrava intenzionata a dirle che la ama davvero – potrebbe allontanarsi da lei per non correre rischi. La domanda a cui si vorrebbe al più presto rispondere è la seguente: chi è il presunto mentore che ha incontrato Sydney nel finale della prima stagione?