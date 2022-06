Hunziker e Angiolini: baci proibiti in barca, lei spiega perché lo “nasconde”

I paparazzi non li perdono di vista e ogni gita in barca finisce sui settimanali di gossip, intanto Michelle risponde ai fan

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini vivono la loro intesa ormai alla luce del sole, ma noi sotto le luci dei social network. Su Instagram non c’è traccia del bel dottore sardo sul profilo di Michelle, così come non c’è traccia della conduttrice sul profilo di Angiolini. Eppure si concedono gite in barca e weekend al mare, come se nulla fosse. Si scambiano baci, abbracci e non si curano minimamente di ciò che c’è intorno, neanche dei paparazzi. Perché sanno bene che ci sono, non è la prima volta che vengono paparazzati. Da parte loro, però, c’è ancora silenzio su questo nuovo amore che sta sbocciando.

Il settimanale Chi li ha beccati in barca, come in tanti altri scoop, e ci sono foto sull’ultimo numero in edicola di coccole sotto il sole. La passione brucia nel mare della Sardegna e siamo ancora a giugno, l’estate è ancora lunga e chissà quante altre volte verranno beccati insieme. La gita in barca stavolta è stata ancor più passionale del solito. Avvinghiati, stretti l’uno all’altra e incuranti del caldo, c’è anche la foto di un bacio proibito di Angiolini a Michelle Hunziker. Mentre lei è in piedi, infatti, lui ne approfitta per darle un bacio sul lato b.

La foto è finita direttamente sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini, insieme a tante altre in cui chiacchierano, si coccolano e si baciano. La gita in mare risale a domenica scorsa, da Porto Rotondo a Mortorio. Sabato sera, invece, sono stati visti insieme in un locale insieme ad amici e al fratello di Giovanni. Sembra essere proprio l’inizio di una bella storia d’amore, ma perché Michelle Hunziker “nasconde” Giovanni Angiolini sui social?

Lo ha spiegato la conduttrice stessa, rispondendo alle domande dei fan su Instagram. Qualcuno le ha scritto che è diventata “sfuggente” ultimamente, ma secondo lei non è essere sfuggenti quanto riservati. In un’altra domanda invece le hanno chiesto come mai non condivide la sua vita privata. Michelle Hunziker ha spiegato così perché non si mostra con Angiolini e non parla della loro storia: