Hunziker? Angiolini conferma e le spasimanti rivelano: “C’era la fila, ora…”

Michelle Hunziker regina indiscussa del gossip estivo. Chi l’avrebbe mai detto? Fino a pochi mesi fa la popolare conduttrice svizzera risultava sposata con Tomaso Trussardi. Tutti credevano che la coppia avesse trovato una propria dimensione e un equilibrio solido che sarebbe durato per molto tempo. E, invece, è proprio vero quel detto che recita che, a volte, l’apparenza inganna. Il matrimonio è evaporato e Michelle ha trovato ristoro e amore tra le braccia del fascinoso DottorG, al secolo Giovanni Angiolini, stimato chirurgo ortopedico sardo noto alle cronache televisive per aver partecipato a un’edizione del Grande Fratello. Il magazine Oggi ha raggiunto Giovanni e, senza troppi preamboli, gli ha domandato disponibilità per un’intervista. Altrimenti detto, un commento sulla storia con la Hunziker. E ‘Gio’ come ha risposto?

“Preferire di no”, ha sussurrato Angiolini che ha lasciato a bocca asciutta il magazine diretto da Carlo Verdelli. E infatti nessuna intervista. Dalla stringata replica, però, si evincono due cose. Giovanni non ha smentito la storia con la Hunziker (difficile farlo, d’altra parte, dopo la miriade di paparazzate delle scorse settimane), il che suona come una conferma che la love story sia viva e vegeta; seconda notizia è che, per ora, sia lui sia Michelle non vogliono esporsi con proclami e annunci. Arriverà il tempo anche per quelli, ma per adesso va bene così.

Chi ha parlato è invece una donna di Alghero che da sempre ha un debole per il DottorG, il quale, nella cittadina sarda, è conosciuto da molti. Non passa inosservata nemmeno la sua Mercedes bianca cabrio. “Quando la vedo parcheggiata, butto sempre un occhio; chissà mai che non lo incontro in coppia”, ha raccontato ad Oggi una fan del medico. “Sa, ai tempi dell’università incontravo Giovanni ai Vitelloni, una discoteca di Sassari, e già allora le ragazze facevano la fila per avere un po’ della sua attenzione. Certo, ora che c’è Michelle dovremmo tutte ritirarci per manifesta inferiorità”, ha concluso la spasimante.

Resta da capire che dimensione abbia raggiunto la relazione tra la conduttrice e il DottorG. Una bella frequentazione? Oppure si può già parlare di ‘storia seria’? O si è innanzi a una cosiddetta ‘amicizia speciale’? Al di là delle categorie, che lasciano il tempo che trovano, c’è una verità plastica: la Hunziker e Angiolini sono felici come non li si vedevano da tempo. E questo già basta e avanza. Auguri!