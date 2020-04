Hunger Games, il prequel è ufficiale: l’annuncio. Tutto ciò che sappiamo

Hunger Games, in arrivo il prequel: finalmente arriva l’annuncio sul nuovo film

Hunger Games tornerà nelle sale cinematografiche con il prequel dedicato a uno dei personaggi che abbiamo già conosciuto chiaramente. Ora sappiamo, dunque, con certezza che Francis Lawrence tornerà nella regia con The Ballad of Songbirds And Snakes. Questo è il titolo che porta il romanzo prequel di Suzanne Collins, a cui ovviamente si ispira il nuovo film. Ma a chi sarà dedicato? Ebbene i fan conosceranno finalmente tutta la storia del presidente Coriolanus Snow. In particolare, il pubblico riuscirà a capire com’è avvenuta la sua trasformazione nel cattivo della nota saga con Jennifer Lawrence. Il tirannico presidente, in questo prequel, avrà solo 18 anni. Secondo le prime anticipazioni, il nuovo film vedrà Snow come un ragazzo bello e affascinante, che affronta i problemi legati al momento difficile che sta vivendo la sua famiglia. Un grande regalo quello che viene riservato ai fan, che dopo la conferma dell’uscita del romanzo attendevano con ansia questa notizia. A dare il grande annuncio in queste ore ci ha pensato Joe Drake, Presidente del Lionsgate Motion Picture Group, come leggiamo su Entertainment Weekly.

Hunger Games, il prequel The Ballad of Songbirds And Snakes vede protagonista Snow: l’annuncio di Joe Drake

Ormai da qualche tempo si ipotizzava un prequel di Hunger Games, in particolare dopo l’ufficialità del romanzo The Ballad of Songbirds and Snakes. A dirigere il nuovo film sarà Francis Lawrence, già regista di Hunger Games: La Ragazza di Fuoco e di Hunger Games: Il Canto della Rivolta. L’annuncio è arrivato proprio in queste ore da Joe Drake: “È valsa la pena aspettare il nuovo libro di Suzanne. Offre tutto ciò che i fan possono sperare e aspettarsi da The Hunger Games, pur aprendo nuove strade e introducendo una tela completamente nuova di personaggi”. Dopo di che, il Presidente del Lionsgate Motion Picture Group continua dando la conferma: “The Ballad of Songbirds and Snakes è creativamente elettrizzante e porta questo mondo su nuove e complesse dimensioni, che aprono incredibili possibilità cinematografiche”.

Hunger Games, il prequel: chi potrebbe interpretare il giovane Snow in The Ballad of Songbirds And Snakes

“Siamo entusiasti di riunire questa squadra di cineasti con questo franchise davvero unico e non vediamo l’ora di iniziare la produzione”, in questo modo, Joe Drake annuncia il ritorno della saga, con un prequel incentrato sulla vita di Snow. A interpretare il giovane Presidente nel nuovo film potrebbe essere Adam Driver. Sono diversi i fan che in questi mesi hanno chiesto di poter vedere l’attore di Star Wars nei panni di Snow! Intanto, vi ricordiamo che il prossimo 19 maggio uscirà il romanzo The Ballad of Songbirds and Snakes (a cui si ispirerà il prequel) in Canada, Regno Unito, Australia, Irlanda, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti.