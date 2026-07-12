Giulia Salemi, “ecco come si comporta Amadeus a telecamere spente”: su Pretelli bocca cucita

I nuovi equilibri familiari dopo la nascita del piccolo Kian, i progetti professionali e com’è lavorare a stretto contatto con Amadeus: Giulia Salemi, intervistata da SuperGuidaTV al BCT Festival, ha parlato di questi temi e di molto altro. La conduttrice e influencer italo-iraniana ha sottolineato che la stagione appena conclusa è stata la più importante della sua vita a livello lavorativo. Il suo podcast “Non lo faccio x moda” si è consolidato, l’esperienza a The Cage è stata formativa, così come lo è stata quella a Pechino Express, in cui ha ricoperto il ruolo di inviata.

Giulia Salemi: “Lavorare con Amadeus è stato bellissimo”

“Sicuramente questo è stato, dal punto di vista lavorativo, l’anno più bello della mia vita”, ha spiegato Salemi, ricordando di aver avuto l’opportunità di realizzare 250 puntate di The Cage sul Nove, accanto ad Amadeus. Ha poi rivelato alcuni retroscena di come il conduttore lavori a telecamere spente. A quanto pare è cordiale, educato e affabile come quando è in onda.

“Lavorare con Ama è stato bellissimo – ha dichiarato l’influencer – Lo definisco sempre un “maestro involontario”, perché non è una persona che ti dice cosa fare o come imparare. Semplicemente io lo osservavo. Ho avuto la fortuna di stargli accanto ogni giorno per un anno intero. Credo di aver visto più lui che la mia famiglia. Essendo una sua grande estimatrice e avendo seguito la sua carriera per tanti anni, quando ho saputo di essere stata scelta per The Cage ero al settimo cielo”.

Sempre in riferimento ad ‘Ama’, ha rivelato che la cosa più bella è che le ha permesso di essere se stessa, un dettaglio non da poco e che le ha consentito di vivere l’intera esperienza a The Cage in modo rilassato e in un ambiente sano. Ha infatti rimarcato che tutta la produzione è stata “fantastica”.

Giulia Salemi e i nuovi equilibri familiari dopo la nascita del figlio

Nel gennaio 2025, Giulia è diventata mamma per la prima volta. Insieme al compagno Pierpaolo Pretelli ha accolto il figlio Kian. Come spesso accade, la nascita di un bebè va a scombussolare gli equilibri di coppia, oltre a quelli professionali. Quando le è stato chiesto come riesca a conciliare gli impegni della vita privata con quelli lavorativi, è arrivata la seguente risposta:

“L’equilibrio non è mai stato il mio punto forte. Nemmeno fisicamente: faccio fatica persino a stare in piedi sui tacchi! Credo che spesso le persone cerchino di mostrarsi sempre perfette, mentre io preferisco essere sincera. Ci sono giorni in cui riesco a gestire tutto benissimo e altri in cui faccio più fatica. A volte mi sento piena di energia, altre volte sopraffatta dalla stanchezza. In certi momenti riesco persino a sorprendermi e a sentirmi una super mamma e una super lavoratrice, in altri l’umore cala“.

Per quanto riguarda la maternità, ha ricordato che è un percorso fatto di alti e bassi in cui si impara ogni giorno a fare i genitori, mestiere per cui non esistono insegnanti. Lo si apprende solo strada facendo. Con Kian cerca di trascorrere il più tempo possibile. “Crescerà in un attimo e non voglio perdermi nulla”, ha spiegato, dicendosi orgogliosa di come ha saputo crearsi da sola una carriera e sicura che Kian, quando crescerà, sarà fiero di lei.

Nessuna parola invece sul compagno Pierpaolo Pretelli che attualmente è impegnato come concorrente all’Isola dei Famosi. Il modello si trova nelle Filippine. Non si sa niente altro visto che sono in corso le registrazioni. Finite queste, sarà confezionato il reality in post-produzione. Sarà allora che si saprà come sono andate le cose.