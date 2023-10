House of Gucci, cosa c’è di vero e cosa no: tutte le scene “irreali”

House of Gucci parla dell’omicidio di Maurizio Gucci. Il 27 marzo 1995 ci fu un terribile evento che sconvolse la città di Milano e non solo: in via Palestro 20, davanti all’ingresso dei suoi uffici, venne ucciso l’imprenditore, erede della celebre casa di moda fiorentina. Venne poi condannata nel 1998, come mandante dell’omicidio, l’ex moglie di Gucci: Patrizia Reggiani (che ha finito di scontare la sua pena nel 2016).

Il film parte dal racconto della storia d’amore tra Maurizio e Patrizia. Nel 1970, lei, impiegata in una ditta di autotrasporti, si innamora di lui, erede della famosa marca Gucci. La loro relazione si trasforma ben presto in matrimonio, nonostante l’opposizione della famiglia. Patrizia complotta per assumere il controllo dell’azienda, coinvolgendo sensitivi e sfidando i Gucci. La storia si intreccia con inganni, falsificazioni e tradimenti, per poi culminare con l’assassinio di Maurizio nel 1995.

Il film è ispirato al libro di Sara Gay Forden House of Gucci. Una storia vera di moda, avidità e crimine, ambientata a Milano. Non tutto, però corrisponde a quanto accaduto realmente.

House of Gucci, finzione e realtà: tutti i dettagli del film