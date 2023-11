House of Cards arriva per la prima volta su Netflix Italia

By

House of Cards è tra le serie tv più viste su Netflix Italia: tutto sul grande “ritorno a casa” della serie tv iconica con Kevin Spacey.

House of Cards torna su Netflix, in Italia

House of Cards è di nuovo tra noi, o meglio raggiunge Netflix anche in Italia. A dieci anni dall’uscita della prima stagione, era il 1° febbraio 2013 quando la serie tv ideata e prodotta da Beau Willimon sbarcava in piattaforma, l’intera saga è ora disponibile sul catalogo Netflix Italia da novembre 2023.

Dopo infatti una prima finestra di distribuzione avvenuta su Sky, risale allo scorso 2 novembre 2023 il rilascio di tutti gli episodi della serie con Kevin Spacey (I soliti sospetti, American Beauty) e Robin Wright (Prove d’accusa, Millennium), già nella top ten dei titoli più visti su Netflix Italia. Si tratta di un ritorno dal sapore simbolico, quello di una delle serie televisive più iconiche e rivoluzionarie di sempre.

Un titolo importante quanto controverso da ottenere nel corso di sei stagioni ben nove nomination ai Primetime Emmy Award, e otto nomination ai Golden Globe. Tra questi, uno vinto nel 2014 da Robin Wright come “Miglior attrice in una serie televisiva drammatica”, e un altro aggiudicato da Kevin Spacey come “Miglior attore in una serie televisiva drammatica.

Ma allora perché la serie tv è stata chiusa in fretta e furia? Era infatti il 2 novembre 2018 quando su House of Cards calava inesorabile il sipario. Una decisione da molti criticata, ma allora ritenuta indispensabile da Netflix. Cos’è successo?

House of Cards controversie

Il motivo dell’improvvisa chiusura di House of Cards è da collegare alle accuse di molestie sessuali mosse contro il protagonista della serie, ovvero Kevin Spacey. Una volta resa pubblica la notizia, Netflix ha subito licenziato l’attore annunciando che la sesta stagione del progetto sarebbe stata l’ultima.

Soltanto nel 2023, a seguito dell’assoluzione di tutte le accuse di violenza sessuale, Kevin Spacey è giudicato non colpevole. Adesso l’attore americano due volte premio Oscar può finalmente tornare al suo lavoro, magari non alla Casa Bianca, ma certamente su Netflix.

Di cosa parla House of Cards?

Al centro delle sei stagioni di House of Cards troviamo le intricate vicende politiche di un uomo spietato e subdolo come Frank Underwood (Spacey), pronto a tutto per raggiungere il potere di Washington.

Basata sull’omonimo romanzo di Michael Dobbs, e riadattata a sua volta dalla serie britannica originale degli anni ’90, House of Cards spacca la quarta parete per rivolgersi al suo pubblico e metterlo di fronte a situazioni scomode e senza scrupoli. Tutto ha inizio quando il neoeletto Presidente degli Stati Uniti non mantiene le sue promesse fatte durante la campagna elettorale, scatenando così la terribile vendetta di Frank e Claire (Wright).

Lui affascinante e glaciale, lei seducente e manipolatrice. Sono loro i protagonisti al centro di House of Cards, una storia piena di assurdità e paradossi vicinissimi alla realtà dei fatti più di quanto si possa immaginare.