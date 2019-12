Captain Tsubasa su Italia 1 è il remake di Holly e Benji: le curiosità da conoscere

Gradita novità per tutti gli amanti dei cartoni animati giapponesi in vista del Natale. Lunedì 23 dicembre, alle ore 13.45, parte su Italia Uno la nuova serie animata Captain Tsubasa. Per chi è cresciuto tra gli anni Ottanta e Novanta non è certo una novità: si tratta infatti del remake del famoso Holly e Benji. Questa volta, però, i protagonisti si chiamano Tsubasa Ozora e Genzo Wakabayashi. Come mai non sono stati lasciati i nomi tradizionali? La scelta non è dipesa da Mediaset bensì dall’autore dell’opera Yōichi Takahashi. Il fumettista giapponese ha infatti chiesto espressamente alle produzioni estere che hanno acquistato la serie di non cambiare i nomi ai personaggi principali come avvenuto in passato. Se in Italia la storia è conosciuta come Holly e Benji, in Francia tutti parlano di Olive e Tom mentre in America Latina le vicende del cartone sono note con il nome di Supercampeones.

La decisione del papà di Holly e Benji: nessun cambiamento per Captain Tsubasa

La decisione di Yōichi Takahashi non è altro che un modo per rendere internazionale e famoso il vero titolo dell’opera, che è per l’appunto Captain Tsubasa. Il manga è uscito in Giappone nel 1981 e ha ispirato ben tre serie animate che hanno reso la storia famosa in tutto il mondo. In Italia è uno dei cartoni animati più conosciuti, negli anni Novanta è stato un vero e proprio punto di riferimento per tanti bambini appassionati di calcio.

Captain Tsuabasa su Italia 1: la nuova sigla è cantata da Cristina D’Avena

Captain Tsubasa è composto in tutto da 52 episodi e andrà in onda dal lunedì al sabato alle 13.45. Com’è noto la storia è incentrata sulle avventure calcistiche di Genzo Wakabayashi e Tsubasa Ozora, dapprima acerrimi rivali e poi amici inseparabili. La serie inizia con il trasferimento del giovane Tsubasa nella cittadina di Nankatsu, luogo in cui inizia la sua carriera nel mondo del calcio. La sigla della serie è stata affidata a Cristina D’Avena che torna a cantare sulla rete giovane di Mediaset con Tutta d’un fiato (fino al fischio finale).