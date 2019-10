Hoara Borselli a Vieni da me racconta la storia d’amore con Walter Zenga

Hoara Borselli è tornata in tv. La soubrette è stata tra gli ospiti di Caterina Balivo a Vieni da me, nella puntata in onda su Rai Uno martedì 22 ottobre. Hoara ha parlato a lungo della sua infanzia, della sua carriera e dell’attuale famiglia che ha costruito col marito Antonello. E tra un aneddoto e una confidenza non si è potuto fare a meno di parlare della storia d’amore tra Hoara e Walter Zenga. Una storia intensa e passionale, che ha fatto chiacchierare parecchio. Soprattutto perché per amore della Borselli, l’ex portiere dell’Inter ha mollato la moglie Roberta Termali, dalla quale ha avuto i figli Nicolò e Andrea (quest’ultimo noto per la sua partecipazione a Temptation Island Vip).

Le parole di Hoara Borselli sull’ex fidanzato Walter Zenga

“Abbiamo vissuto una grande storia, durata sette anni. Io avevo 18 anni quando l’ho conosciuto e lui per me ha lasciato la moglie anche se c’era già qualcosa che non andava”, ha ricordato Hoara Borselli a Vieni da me. “Sicuramente la differenza d’età tra di noi, di ben 16 anni, ha influito. Mi avevano proposto di fare Centrovetrine ma lui non voleva. Mi ha detto: “O me o il lavoro”. Io il giorno dopo ho fatto le valigie e sono andata via di casa. Lui si è pentito di quelle parole e ha fatto il possibile per riconquistarmi ma credo che il rapporto fosse già logorato”, ha aggiunto la vincitrice della prima edizione di Ballando con le Stelle.

Hoara Borselli non ha voluto costruire una famiglia con Zenga

“Zenga voleva costruire una famiglia con me ma all’epoca non avevo ancora l’istinto materno”, ha ammesso Hoara Borselli, oggi felicemente sposata e con due figli, Margot (10 anni) e Daniel (7). “Con Zenga rimane comunque il ricordo di una storia bellissima, lui è una persona molto generosa. Per tre anni abbiamo vissuto negli Stati Uniti e insieme abbiamo girato il mondo in lungo e in largo”, ha chiarito Hoara, che è rimasta in buoni rapporti con l’ex compagno. “Un rapporto nato e finito bene. In qualsiasi circostanza so che ci saremo l’uno per l’altro”, ha puntualizzato.