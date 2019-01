Hitler contro Picasso e gli altri con Toni Servillo: il docu-film evento di Mediaset

Toni Servillo su Canale 5 con il docu-film evento Hitler contro Picasso

Per celebrare la Giornata della Memoria, Mediaset ha deciso di mandare in onda martedì 29 gennaio il docu-film Hitler contro Picasso e gli altri. L’opera verrà trasmessa su Canale 5 in seconda serata, alle ore 23.30. Voce narrante del racconto il Premio Oscar Toni Servillo. La pellicola è incentrata sulla Shoah dell’Arte, ovvero quel periodo storico in cui i nazisti misero le mani su svariati capolavori del 900. Una mossa messa in atto da un lato per cancellare chi remava contro il potere nazista, dall’altro per esaltare l’arte classica, la sola considerata degna dal regime. Hitler contro Picasso e gli altri è già stato proiettato con successo al cinema nel 2018 ed è riuscito a battere al botteghino pure film prestigiosi quali La forma dell’acqua.

Hitler contro Picasso e gli altri racconta la Shoah dell’arte

Al centro del documentario l’ossessione del Führer contro i movimenti d’avanguardia artistica, che portò al più imponente saccheggio di opere d’arte di sempre. Gran parte delle 600.000 mila opere trafugate, da case private, gallerie, chiese e musei, apparteneva a ebrei, costretti a svenderle in cambio della promessa, spesso non mantenuta, di venir salvati dai rastrellamenti. Contemporaneamente, l’arte considerata degenerata è oggetto di un attacco feroce e sistematico: Chagall, Ernst, Kandinsky, Klee, van Gogh, Pablo Picasso, Matisse e Monet, solo per citare i più noti, vengono messi al rogo sulla pubblica piazza.

Mediaset propone docu-film dedicati all’arte, alla storia e alla cultura

Hitler contro Picasso e gli altri è il primo dei 3 docu-film dedicati all’arte, alla storia e alla cultura che la rete ammiraglia Mediaset offre ai suoi telespettatori. Una trilogia di prodotti di grande qualità e interesse, realizzati da 3D Produzioni e Nexo Digital. Gli altri due titoli sono: van Gogh – Tra Il Grano e Il Cielo e Klimt & Schiele – Eros e Psiche.