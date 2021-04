Higuain, grave lutto: è morta la madre, artista e pittrice argentina

Gonzalo Higuain, ex calciatore di Real Madrid, Napoli, Juventus e Milan, piange la morte della madre Nancy Zacarìas La donna era un’artista e pittrice argentina di origini palestinesi. La causa del decesso, avvenuto a Buenos Aires, è imputabile alle conseguenze di una grave forma di cancro contro cui la donna stava battagliando da molto tempo, da più di 4 anni, fanno sapere fonti sudamericane.

Nancy aveva sposato il calciatore Jorge Higuaín, padre fi Gonzalo, di ruolo terzino. Militò per molto tempo in squadre argentine, salvo fare anche delle esperienze in terra europea. E proprio mentre giocava a Brest, in Francia, nel corso della stagione 87/88, nacque Gonzalo, conosciuto nel mondo del calcio anche con il soprannome ‘El Pipita’.

Anche la Zacarìas aveva ‘un’ascendente’ sportivo: il padre Santos Zacarías fu un noto maestro di boxe mentre suo fratello Claudio è stato un calciatore, difensore del San Lorenzo.

Al momento Gonzalo milita nella squadra statunitense di proprietà di David Beckham, l’Inter Miami. Non appena è stato messo al corrente del peggioramento delle condizioni di salute della madre, assieme al fratello maggiore Federico e all’altro fratello Nicolas, manager degli altri due, è volato a Buenos Aires per stare vicino al genitore.

In casa Higuain è tempo di lutto e dolore: è morta mamma Nancy

I figli erano molto legati a Nancy. Gonzalo, già ai tempi in cui giocava per la Juventus, si rese protagonista di un precipitoso rientro in patria. Un rientro che inizialmente fece storcere il naso ad alcuni tifosi e a una parte dell’opinione pubblica che sussurrarono che ‘El Pipita’ non fosse troppo interessato al bene del club di Torino e avesse trovato una scusa per stare in Argentina. Fu allora che intervenne Nicolas, informando che sua madre da quattro anni lottava contro un tumore. Il manager pretese rispetto e considerazione, non disdegnando una punta amara di polemica, cioè chiedendo ai “famosi leader dell’opinione pubblica” di tacere viste le gravi condizioni di Nancy. Nelle scorse ore il cuore della donna ha smesso di battere per sempre. In casa Higuain è ora tempo di lutto e di dolore.