Higuain, C’è Posta Per Te: emozionato, mette mano al portafogli

Higuain a C’è Posta Per Te: la difficile storia di Mario e dei figli, il Pipita emozionatissimo lascia il segno e tira fuori il portafogli

Higuain, centravanti argentino in forza alla Juventus, è sbarcato a C’è Posta Per Te. A chiamarlo Mario, padre di tre figli (Jessica, Armando, Samuele: i due maschi tifosissimi del ‘Pipita’). L’uomo ha avuto una storia tribolata. Fino al 2010, una vita normale e felice, poi una serie di problemi non da poco. Prima muore suo papà, in seguito si ammala di tumore. “A sua moglie non interessa molto di lui e della sua salute”, legge Maria De Filippi. E infatti nel 2012 se ne va di casa, iniziando una relazione con un altro uomo. Infine l’ultima mazzata per Mario: per problemi economici, dettati dalla sua salute precaria, deve chiudere l’attività di famiglia, una gelateria. I tre figli, dopo la rottura con la moglie, vogliono stare con lui e gli vengono affidati. I soldi però scarseggiano. “Non aveva una dignità” per carenze economiche e affettive, spiega sempre Maria. Si rimbocca comunque le maniche e trova un lavoro. Peccato che sia in Germania, a Monaco. Pazienza: valigia in mano e via. Rimarrà all’estero per 5 anni. I figli restano in Italia. I contatti vengono mantenuti soprattutto per telefono e il denaro non sempre basta…

Le parole di Higuain a C’è Posta Per Te

Alla fine, nel 2018, torna dalla Germania e riapre una gelateria con i figli. Il periodo più difficile è alle spalle. Padre e figli, insieme, nonostante le difficoltà, sono riusciti a riemergere. Per il sostegno ricevuto, Mario ha quindi pensato di chiedere a Higuain di fare una sorpresa. “Questo signore è un esempio perché il vero amore è quello per i figli. Io faccio il mio lavoro da tanti anni e quando è nata mia figlia la mia vita è cambiata. La persona più importante è diventata lei e l’egoismo lo metti da parte”, ha detto il campione, una volta arrivato in studio e sedutosi tra Armando, Samuele e Jessica, dopo averli abbracciati con emozione.

L’emozione del campione della Juve in studio e le parole rivolte a Maria

“Mi piace questo programma perché porta la sensibilità delle persone e fa del bene”, ha dichiarato Higuain a Maria De Filippi. Spazio quindi ai regali. Una sua maglia originale per tutti e tre i ragazzi. Ma non è finita qui. L’asso juventino ha poi estratto un portafogli, evidentemente con dentro dei soldi. “Per far crescere un po’ la nuova gelateria”, ha detto, visibilmente emozionato. Il gesto è molto piaciuto al pubblico che ha esultato su Twitter visto che è inusuale mostrare un portafogli in tv. Solitamente si mostra un assegno o si dichiara l’intento per poi assolverlo in altre sedi. Il gesto ‘diretto’ è invece stato molto apprezzato.