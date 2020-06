L’Inter ha acquistato Achraf Hakimi e il calcio italiano si arricchisce di un’altra splendida wag: Hiba Abouk. Il nome non è nuovo agli appassionati di serie tv spagnole: la compagna dell’ex difensore del Borussia Dortmund è stata qualche anno fa protagonista della prima serata Mediaset. Nel curriculum di Hiba c’è infatti la partecipazione a Il Principe-Un amore impossibile, fiction in due stagioni trasmessa su Canale 5 tra il 2014 e il 2015. Una fiction assai seguita, dove la bellezza e il talento della Abouk non sono passate inosservate. Il telefilm ha fatto inoltre chiacchierare per il presunto flirt tra gli attori protagonisti: più di qualcuno ha parlato di sguardi complici tra Hiba e il collega Alex Gonzalez (che ha recitato pure in Paso Adelante). In realtà l’Abouk si è sempre professata single fino al 2018, quando è avvenuto il primo incontro con Hakimi con il quale ha messo su famiglia nonostante la notevole differenza d’età. L’attrice spagnola (nata da padre libico e madre tunisina) è nata nel 1986 mentre Achraf (nato a Madrid ma di origini marocchine) è classe 1998. Ben 12 anni di differenza che non sono mai stati un peso per la coppia che, lo scorso febbraio, è diventata a tutti gli effetti una famiglia con la nascita del piccolo Amin.

Hiba Abouk e Hakimi stanno insieme da due anni e sono innamoratissimi

Hiba Abouk e Achraf Hakimi si sono conosciuti nel 2018 grazie ad amici in comune e da allora sono diventati inseparabili. Hanno suggellato il loro amore con una vacanza alle Maldive e Hiba ha deciso di rallentare con il lavoro per dare maggiore spazio alla sua vita privata. Dopo la fiction Il Principe-Un amore impossibile l’attrice è apparsa solo in qualche film e campagna pubblicitaria. Nel 2019 è rimasta incinta e si è concentrata sulla gravidanza, regalando ai follower su Instagram qualche tenero scatto col pancione. Al momento Hiba e Hakimi non sono ancora sposati ma il matrimonio è nei loro progetti.

Hiba Abouk si sposa: la proposta di matrimonio di Hakimi è già arrivata

Negli scorsi mesi Hiba Abouk ha confidato alla stampa che la proposta di matrimonio di Hakimi è già arrivata. L’interprete ha preferito non rivelare in che modo ma ha assicurato che le nozze arriveranno a breve, Coronavirus permettendo. E chissà che il grande evento non venga celebrato proprio in Italia…