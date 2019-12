Heather Parisi attacca Checco Zalone per il suo nuovo film Tolo Tolo

Cosa ha detto Heather Parisi sull’ultimo film di Checco Zalone

Continua a far discutere Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone in uscita il prossimo 1 gennaio. Questa volta il regista e attore pugliese è stato preso di mira da Heather Parisi, che non ha approvato il promo diffuso qualche giorno fa. Un promo nel quale si mostra chiaramente la tematica principale del film, ovvero l’immigrazione. Una questione piuttosto spinosa nel nostro paese, che ha spaccato in due l’opinione pubblica. E tra i detrattori della nuova opera di Zalone pure Heather che, seppur non viva più in Italia, segue con attenzione le vicende d’attualità, di costume e di spettacolo del Belpaese. La Parisi si è schierata contro Checco in un tweet, non avendo paura di conseguenze e reazioni.

Heather Parisi boccia il promo del nuovo film di Checco Zalone

“L’immigrato di Checco Zalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l’ironia è altro, l’ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune”, ha scritto Heather Parisi su Twitter. Immigrato è la canzone ufficiale di Tolo Tolo, che rifà il verso al celebre brano L’italiano di Toto Cutugno. Oltre a Heather pure il Consiglio italiano dei rifugiati si è detto indignato dall’ultimo lavoro del comico lanciato da Zelig.

Di cosa parla Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone in uscita a gennaio

Tolo Tolo – il primo film che dirige Checco Zalone – racconta la storia di un comico napoletano che viene minacciato da un boss malavitoso ed è costretto a volare fino in Kenya. Accanto a lui un carabiniere.