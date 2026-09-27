Heather Parisi ammette le bugie e parla di Jacqueline Luna: “Da 13 anni non la vedo, nipote mai conosciuto”

Heather Parisi, ospite a Verissimo, ha confermato che tra lei e la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo i rapporti sono ancora congelati. La ballerina americana ha inoltre ammesso di non aver mai visto suo nipote Enea, il figlio del cantante Ultimo e di Jacqueline nato il 30 novembre 2024 a New York. Dunque, nessuna riconciliazione all’orizzonte per il momento. Tuttavia Parisi ha manifestato ottimismo, dicendo di essere fiduciosa in vista di un eventuale chiarimento.

Heather Parisi a Verissimo: “Jacqueline Luna Di Giacomo non la vedo da 13 anni”

“Sono 13 anni che non ci vediamo”, ha raccontato Heather dopo che Silvia Toffanin le ha chiesto notizie di Jacqueline. La coreografa statunitense, dopo anni trascorsi a glissare su tale questione, ha deciso di non nascondersi più e di spiegare le cose come stanno per davvero. “Ancora non ho visto Enea”, ha aggiunto, in riferimento al nipotino. Spazio poi ai motivi che l’hanno spinta ad evitare di dire pubblicamente la verità sul rapporto spezzato con la figlia.

“Non sono qui a fare polemiche – ha dichiarato – Ma quando mi facevano domande invadenti ammetto di aver detto delle bugie bianche perché io dovevo proteggere la mia bimba. Ci sono i fan suoi e fan miei. I miei sono meno pazienti sui pettegolezzi. Ma questi fan non sanno cosa tifano perché della storia tra me e mia figlia non conoscono nulla. Quando sarà il momento giusto, ci chiariremo. Io so la verità, quindi meno parole e pettegolezzi per favore”.

E ancora: “Lei era la mia bimba, avevamo un rapporto straordinario, come ce l’ho con gli altri miei figli. Sono sicura che un giorno ci chiariremo. C’è gente che pensa che noi andiamo d’accordo e che facciamo finta di litigare per hype. Sto soffrendo da mamma. Io sono la vera mamma. Anni fa io difendevo la mia bimba non raccontando quello che succedeva perché non è giusto che la gente sappia cose private della nostra vita”.

Parisi sulla figlia: “Abbiamo litigato davvero, non è una cosa inventata”

“Sono una donna che perdona ma non dimentico. Non ci siamo inventate il litigio per far parlare di noi”, ha concluso. Dunque Parisi ha per la prima volta ammesso pubblicamente di non aver visto la figlia nemmeno dopo la nascita del nipotino. E di conseguenza non ha ancora nemmeno visto il piccolo Enea. Da quanto narrato, sembrerebbe che la decisione di evitare qualsivoglia contatto dipenda principalmente da Jacqueline. Ma è opportuno ricordare che si è sempre nel campo delle ipotesi e delle congetture.

È da anni che la compagna di Ultimo non rilascia dichiarazioni sulla madre. Nulla di nulla. E quasi sicuramente continuerà su questa linea, in quanto, chi la conosce, sostiene che non voglia in alcun modo alimentare il gossip, soprattutto sulla vicenda dei rapporti interrotti con sua madre.