Harry Styles in Sicilia: il cantante ancora in Italia dopo la tappa a Modena

Harry Styles è in Sicilia dopo la visita a Modena: il cantante ama l’Italia

Poco più di una settimana fa, il cantante britannico Harry Styles è stato avvistato in Italia, a Modena per la precisione. Qui l’ex One Direction ha apprezzato il buon cibo italiano. Harry Styles non ha ancora lasciato il nostro bel Paese, ha solo cambiato regione. Ebbene sì, adesso Harry Styles si trova in Sicilia. Il primo indizio che porta a pensare alla presenza del cantante è una foto su Instagram con Diane Von Fürstenberg, stilista che si trova proprio in Sicilia e che ha condiviso lo scatto sullo stesso social.

Harry Styles alla guida di una Maserati in Sicilia: ecco il motivo

Altro social che conferma la presenza di Harry Styles in Sicilia è Twitter. Qui sta spopolando un video che vede protagonista proprio il cantante alla guida di una Maserati. Styles avrebbe fatto tappa in provincia di Trapani. Cosa porta qui Harry Styles? Secondo alcune voci di corridoio, il cantante ha partecipato a un evento a Selinunte. Un evento organizzato da Google e al quale hanno preso parte anche altri vip tra cui Lady Gaga, Sting e George Clooney, così riporta Mtv.

Harry Styles resterà ancora in Italia dopo essere stato a Modena e in Sicilia?

Questa è una domanda che i fan italiani si stanno facendo. Il cantante Harry Styles ha dimostrato ancora una volta l’amore che prova per l’Italia. Dopo la visita a Modena e quella in Sicilia, Harry resterà ancora nel nostro Paese?