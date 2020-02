Harry Styles derubato per strada prima dei BRIT Awards a Londra

Harry Styles derubato per strada a Londra: il cantante avrebbe mantenuto la calma con delinquente

Nella serata di venerdì scorso nella zona di Hampstead a Londra, Harry Styles è stato derubato. Secondo quanto scrive The Mirror Online, il 26enne sarebbe stato avvicinato da un uomo che teneva in mano un coltello. Una vera e propria disavventura per il cantante di Fine Line, il quale sarebbe riuscito a mantenere la calma. A detta di un insider, Harry non si sarebbe fatto prendere dal panico, anzi. Il cantante si sarebbe mantenuto calmo di fronte al delinquente, a cui avrebbe poi dato il denaro che aveva con sé. In questo modo, l’artista sarebbe riuscito a risolvere questa difficile situazione. Ovviamente Styles è abbastanza sconvolto per quanto accaduto. A E! News la polizia metropolitana ha rivelato che le indagini sono ancora in corso. Gli agenti sarebbero stati contattati nella giornata di sabato 15 febbraio, in merito all’incidente che sarebbe avvenuto alle ore 23.50 di venerdì 14 febbraio. La polizia ha poi continuato il racconto, rassicurando tutti sullo stato di salute del cantante.

Harry Styles rapina a Londra: le prime parole della polizia locale

Fortunatamente, nel corso della rapina, Harry Styles non è stato ferito. Nonostante ciò, il ladro gli ha comunque rubato il suo denaro. Al momento, non sarebbero ancora stati effettuati degli arresti, ma le indagini sarebbero in corso. Una brutta avventura per il cantante: “In realtà ha giocato abbastanza bene, dando rapidamente i soldi all’aggressore, mantenendo la calma e risolvendo la situazione”, si legge su The Mirror. Sempre lo stesso insider ha poi dichiarato: “Comprensibilmente era molto scosso dopo quello che è successo”. Una chiara disavventura quella che ha affrontato Harry nella serata di San Valentino. Dopo quanto accaduto, Styles ha poi cercato di dimenticare quanto accaduto per prendere parte ai BRIT Awards del 2020.

Harry Styles ai BRIT Awards 2020 dopo la rapina: il cantante in nomination

Styles oggi ha già sfilato sul tappeto rosso dei BRIT Awards del 2020, che si tiene presso la 02 Arena di Londra. L’ex cantante dei One Direction è in lizza nella categoria Best British Album, con il suo nuovo album Fine Line. Non solo, Harry è anche in nomination per il Best British Male Solo Artist. In occasione della cerimonia, il cantante salirà sul palco per esibirsi.