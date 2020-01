Harry Styles e Kendall Jenner sono stati insieme: la conferma di Caitlyn

Harry Styles e Kendall Jenner erano fidanzati, la storia tenuta segreta è venuta finalmente a galla: arriva la conferma

Harry Styles e Kendall Jenner sono stati insieme, dopo anni è arrivata la conferma della love story! Nonostante i numerosi gossip spuntati sul loro conto, i diretti interessati non si sono mai pronunciati in merito. La conferma sembrava superflua, perché gli indizi parlano chiaro, ma dato che a confermare non è stata una persona qualsiasi allora la notizia c’è ed è sorprendente. La persona di cui stiamo parlando è Caitlyn Jenner, genitore di Kendall, che ha finalmente portato a galla uno dei segreti dello showbiz: la storia tra Harry e Kendall c’è stata, era reale e non si è trattato solo di gossip.

Caitlyn Jenner conferma la storia tra sua figlia Kendall e Harry Styles e spera nel ritorno di fiamma

Come riportato dal portale Metro, Caitlyn Jenner ha confermato la storia, anche se non sa bene cosa sia successo, e ha ammesso che le piacerebbe vedere Harry Styles e Kendall Jenner di nuovo insieme. Secondo lei, i due stanno molto bene insieme e avevano una buona intesa, proprio per questo le piacerebbe rivederli insieme. Se Caitlyn pensa questo è anche perché di tutti i ragazzi che Kendall, come anche le sue sorelle, le ha presentato pare non le sia piaciuto mai nessuno! Forse anche per questo le piacerebbe rivedere insieme Harry Styles e Kendall Jenner, non solo perché pensa stiano bene insieme ma anche perché a lei piacerebbe il cantante come fidanzato per sua figlia.

Harry Styles e Kendall Jenner storia: l’ultimo incontro un mese fa

Il primo gossip su Harry Styles e Kendall Jenner risale al 2013, ma si è intensificato nel 2016. La loro storia non è durata molto, ma non si è mai smesso di parlare di loro. Nel 2017 si è parlato di un possibile ritorno di fiamma, anche questo mai confermato però. Nel 2019 sono apparsi insieme in un programma televisivo, hanno partecipato a un gioco in cui hanno risposto a delle domande. Al termine del gioco, Harry e Kendall si sono anche abbracciati: un modo per far capire che non c’è tensione dopo la rottura. O in realtà stavano cercando di dire ai fan che si sono riavvicinati?