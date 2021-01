Harry Potter, la serie tv ci sarà? HBO Max spezza i sogni di milioni di fan

La serie tv di Harry Potter ci sarà? Arriva la risposta da parte di HBO Max, la piattaforma di streaming della Warner Bros, che non farà felici i fan del maghetto più amato del mondo. Nelle ultime ore, Hollywood Reporter aveva riacceso le speranze del pubblico, annunciando l’arrivo di una serie. La notizia riportava questo progetto già in preparazione. Ma ecco che la casa di produzione decide di smentire immediatamente questo annuncio, lasciando l’amaro in bocca a chi ci aveva creduto davvero. Dunque, questa è sicuramente una grande delusione che i fan dovranno affrontare. Il maghetto, interpretato da Daniel Radcliffe, è entrato nel cuore di milioni di persone, di diverse generazioni. Infatti, la saga è riuscita a conquistare un successo mondiale senza precedenti.

Hollywood Reporter rivelava che le trattative di questa nuova serie erano in corso. Non solo, vari sceneggiatori si sarebbero incontrati per capire se effettivamente fosse possibile realizzare questo progetto basato sulla celebre saga. Ma tali news vengono ora smentite da HBO Max e Warner Bros, che attraverso una nota congiunta spezzano il sogno di milioni di fan. Infatti, la casa di produzione nega di avere qualsiasi progetto legato alla saga. “Non ci sono serie di Harry Potter in produzione né in studio né per la piattaforma streaming”, questo è ciò che è possibile leggere sulla nota.

Dunque, nessuna serie tv su Harry Potter è al momento in lavorazione. Sicuramente sarebbe stata un’ottima idea quella di creare un progetto del genere, visto il successo che ha registrato negli anni la saga con protagonista il giovane maghetto. Questo è, senza alcun dubbio, un fattore che ha portato a pensare che effettivamente la serie tv potesse esserci. Con più di 500 milioni di copie vendute a livello mondiale, i sette libri di J.K. Rowling hanno raggiunto risultati davvero importanti. Stesso discorso vale per gli otto film ispirati ai romanzi.

Sebbene sia arrivata la smentita ufficiale, in molti credono che non tutto sia perduto. Infatti, il pubblico ora continua a sperare che in futuro possa essere effettivamente realizzata una serie tv ambientata nell’immaginario mondo magico. Non resta, dunque, che attendere, anche se per il momento i fan dovranno mettersi l’anima in pace.