Harry Potter, addio Hagrid: è morto l’attore Robbie Coltrane

Harry Potter in lutto. È morto l’attore Robbie Coltrane, celebre ai fan della saga cinematografica per aver indossato i panni del gigante buono Hagrid. La notizia della sua morte, avvenuta all’età di 72 anni, è stata confermata dall’ufficio stampa dell’attore e diffusa dalla nota testata The Hollywood Reporter, che non ha però rivelato dettagli sulle cause del decesso della star scozzese. Secondo alcune indiscrezioni, però, l’inglese stava combattendo da circa due anni con una malattia.

Figlio di un medico e di una pianista, ha iniziato a recitare in seguito al fallimento della sua carriera da artista. A venti anni iniziò a darsi da fare tra il teatro e il cinema cambiando il suo vero nome, Anthony Robert McMillan, in Robbie Coltrane, in omaggio al jazzista John Coltrane.

Di recente Hagrid ha preso le difese della scrittrice J.K. Rowling, dalle accuse di transfobia. Coltrane ha cominciato a recitare negli anni Ottanta ma il grande successo è arrivato ovviamente grazie ai film di Harry Potter. L’attore ha preso parte a tutti gli otto capitoli della saga cinematografica.

Robbie Coltrane era stato sposato dal 1999 al 2003 con la scultrice Rhona Gemmell, dalla quale ha avuto i figli Alice e Spencer, che oggi hanno rispettivamente 30 e 24 anni. L’attore è deceduto in un ospedale vicino alla sua casa a Larbert, in Scozia.

Un anno fa Robbie Coltrane era apparso sugli schermi in occasione della reunion della magica saga cinematografica ambientata a Howgwarts per festeggiare l’anniversario del debutto nelle sale del primo film, Harry Potter e la pietra filosofale uscito al cinema nel 2001.

La carriera di Robbie Coltrane

Dopo aver lavorato inizialmente a teatro, Robbie Coltrane ha poi fatto parte del cast di Flash Gordon e Mona Lisa, ottenendo in seguito ruoli importanti in serie tv tra cui National Treasure e Tutti Frutti. La parte dello psicologo forense Edward “Fitz” Coltrane nella serie Cracker gli ha successivamente fatto conquistare tre BAFTA come Miglior Attore.

Oltre alla saga di Harry Potter, il pubblico internazionale conosce l’interprete grazie alle sue apparizioni nei film di James Bond, Goldeneye e 007 – Il mondo non basta, con la parte di Valentin Dmitrovich Zukovsky.