Harry e Meghan non si sentono al sicuro: tutte le chiamate alla polizia

Harry e Meghan Markle non si sentono al sicuro a Los Angeles. Le ultime notizie sulla coppia non sono delle più felici e stavolta non riguardano propriamente l’intervista a Oprah, ma in un certo senso sì. Si continua a parlare di quella che è diventata una guerra mediatica tra i Windsor e i duchi di Sussex che hanno deciso di raccontare la loro verità sulla vita al palazzo, ma oggi c’è dell’altro. The Sun ha svelato infatti che Harry e Meghan avrebbero chiamato diverse volte la polizia nel corso degli ultimi mesi. La coppia vive a Los Angeles, precisamente in una villa che vale undici milioni di sterline a Montecito.

Nell’arco dei nove mesi della loro permanenza in questa villa, Harry e Meghan avrebbero richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per nove volte. Un’informazione resa nota in seguito al loro racconto circa i timori sulla loro sicurezza, di cui hanno parlato nella famosa intervista. L’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Barbara ha rivelato di aver ricevuto quattro volte la chiamata dei duchi nel luglio scorso. Una chiamata risulta una richiesta telefonica, le altre invece come attivazione di allarme. Tutte avvenute nelle prime ore del mattino.

Ad agosto l’ennesima telefonata, una richiesta indicata come priorità, e poi ancora un allarme nel mese di novembre. Nel giorno della vigilia di Natale ancora una chiamata alle forze dell’ordine. Stavolta verso le 16 del pomeriggio, spiegando che un uomo aveva tentato di intrufolarsi in casa loro. Due giorni dopo, nel giorno di Santo Stefano, si è verificata la stessa situazione. La polizia si è recata a casa di Harry e Meghan di notte dopo una chiamata per “crimini contro la proprietà”. Un uomo è stato anche fermato e poi rilasciato per violazione di domicilio. L’ultima chiamata è stata fatta a febbraio, ancora una volta come attivazione dell’allarme.

Sembrerebbe dunque che la vita dei duchi di Sussex in California sia tutt’altro che serena e tranquilla. Al momento i loro rappresentanti non hanno commentato la notizia. Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo si è rifiutato di aggiungere ulteriori dettagli sulle chiamate. Una notizia, questa sulle continue chiamate di Harry e Meghan alla polizia, che sta facendo parecchio discutere. A Oprah infatti la coppia aveva rivelato di essere rimasta spiazzata scoprendo di non avere più la protezione dopo aver scelto di ritirarsi dai doveri reali. Una notizia giunta dopo le pesanti accuse del principe William a suo fratello Harry.