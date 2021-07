Harry e Meghan, il desiderio per Lilibet: battesimo a Londra con la regina

La coppia avrebbe deciso di tornare a casa per far sì che Elisabetta sia presente quando la nipotina verrà battezzata

Il principe Harry e Meghan Markle vorrebbero organizzare il battesimo di Lilibet Diana a Londra. Sarebbe la prima volta in cui Meghan torna in Inghilterra dopo la Megxit, ma non per il principe. Il desiderio di battezzare la bimba davanti alla regina Elisabetta, di cui porta il nome da bambina, sarebbe però più forte del pensiero di ciò che potrebbe succedere a livello mediatico. Nei diversi eventi che ci sono stati e a cui Meghan non ha mai partecipato, infatti, non sono mai mancati rumors secondo cui la Markle avrebbe evitato di tornare per non catturare l’attenzione su di sé. Adesso però l’evento la riguarda da vicino, per cui questo pericolo non ci sarebbe.

Secondo il Daily Mail, comunque, Harry e Meghan vorrebbero che la piccola Lilibet ricevesse il battesimo a Windsor, in presenza della bisnonna. Se così fosse sarebbe la conferma del fatto che tra i due e la nonna non ci sia stato nessun disguido, come hanno sostenuto nell’ormai famosa intervista. La rottura con la famiglia reale non è dovuta insomma alla regina Elisabetta e il fatto di aver dato il nome alla figlia e il volerla battezzare a Windsor ne sono la conferma. E poi anche il primogenito della coppia, Archie, nato nel 2019, è stato battezzato a Windsor.

L’esperto di reali Richard Eden, come riporta Vanity Fair, è convinto che Harry e Meghan desiderino una cerimonia reale per la piccola Lilibet Diana. Pare che Harry abbia già comunicato le intenzioni sul battesimo di Lilibet durante la sua ultima visita a Londra per l’inaugurazione della statua dedicata alla principessa Diana. La coppia avrebbe intenzione di aspettare che le circostanze lo permettano, insomma non avrebbero fretta.

Non resta che attendere i prossimi rumors dal palazzo per scoprire cosa ne pensano gli altri membri della famiglia reale. In particolare William, che sarebbe poco incline a perdonare il fratello, ma anche papà Carlo sarebbe sulla stessa lunghezza d’onda del figlio maggiore. Magari questo poco importa a Harry e Meghan, visto che nelle news di oggi si parla solo della volontà della coppia di battezzare la piccola Lilibet in presenza della regina Elisabetta.