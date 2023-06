Harrison Ford pazzo di mamma Ferragni: incontro e retroscena

Harrison Ford, noto divo del mondo del cinema, è arrivato in Sicilia per prendere parte alla sessantanovesima edizione del Taormina Film Fest. Nell’occasione, è stata presentata l’anteprima italiana del suo ultimo film: Indiana Jones e il Quadrante del Destino. L’attore ha poi partecipato ad una conferenza stampa, dove ha risposto alle domande dei presenti. Tra questi c’era anche Marina Di Guardo, scrittrice nonché madre di Chiara Ferragni.

Marina Di Guardo e Harrison Ford: grande emozione all’evento

Marina, per celebrare l’incontro e l’intervista con Harrison Ford, ha voluto condividere la gioia provata con i suoi fan attraverso un post su Instagram. Nella descrizione, si può leggere tutta l’emozione provata dalla scrittrice: “Un’esperienza davvero indimenticabile per chi come me ha adorato fin da ragazzina questi film” ha scritto. Il post racchiude alcuni scatti dell’intervista che Marina ha svolto assieme ad Harrison Ford.

A far notizia, tuttavia, non sarebbe stata l’emozione provata da Marina nell’intervistare il divo hollywoodiano, ma ben altro. Stando ad alcune voci, iniziate a circolare dopo l’evento, sembrerebbe che l’attore ottantenne non sia rimasto del tutto indifferente al fascino della scrittrice. Dagospia avrebbe poi sganciato la bomba, riportando come Harrison Ford sarebbe rimasto folgorato da Marina.

Marina Di Guardo commenta l’indiscrezione: parlano anche le figlie

L’indiscrezione sarebbe presto arrivata alla stessa Marina, che avrebbe commentato il tutto attraverso una storia su Instagram. “Magari!” avrebbe scritto lei, accompagnando il messaggio da emoji ironiche e riportando uno screen con un titolo sulla suddetta indiscrezione. Anche le figlie Chiara e Francesca hanno voluto dire la loro, sotto il citato post, riguardo il fascino di Marina. La prima avrebbe reagito con simboli del cuore, mentre la seconda avrebbe commentato con una battuta: “Harrison ha fatto di proposito il film e la première in Sicilia così poteva conoscere la Marina“.

L’importante evento a Taormina, dove Harrison Ford ha presentato il suo ultimo film in uscita il 28 giugno, è stato accompagnato da una curiosa indiscrezione. Non si hanno ovviamente conferme sul possibile colpo di fulmine di Harrison Ford e la stessa Marina ha commentato la notizia in modo divertito. Chissà se il divo hollywoodiano dirà la sua a riguardo.

Marina Di Guardo, chi è: la carriera da scrittrice

Marina Di Guardo, come accennato in precedenza, è una scrittrice italiana. Madre di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, ha pubblicato, attualmente, sei romanzi. I più recenti sono stati Nella buona e nella cattiva sorte, pubblicato nel 2020 e Dress code rosso sangue, pubblicato nel 2021.