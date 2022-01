Halle Berry si è sposata per la quarta volta: chi è il nuovo marito

By

Fiori d’arancio a sorpresa per la diva di Hollywood

Halle Berry continua a credere nel matrimonio nonostante i numerosi divorzi alle spalle. L’attrice si è sposata per la quarta volta. Nozze a sorpresa, di cui nessuno era a conoscenza, che la 55enne ha reso note su Instagram, dove ha condiviso un post in cui bacia il neo marito con una corona di fiori in testa.

Il fortunato è Van Hunt, 51enne musicista e cantante R&B e soul. Al momento non si conoscono i dettagli dell’evento e secondo il Daily Mail potrebbe trattarsi di uno scherzo. A quanto pare, però, la coppia avrebbe approfittato delle vacanze di Capodanno per pronunciare il fatidico sì.

Tanti, tantissimi, i follower che su Instagram si sono complimentati con i neo sposini. Tra i molti utenti pure Dwayne Johnson: The Rock ha augurato tanta felicità alla collega Halle Berry e al quarto marito Van Hunt.

L’intensa vita privata di Halle Berry

Halle Berry e Van Hunt si frequentano dal 2020 (si sono conosciuti grazie ad amici in comune) e durante l’ultimo anno non sono mancate le apparizioni pubbliche in coppia, sul red carpet mano nella mano. L’artista ha un figlio adolescente nato da una precedente relazione. Anche Halle è madre: nel 2008 è nata la figlia Nahla Ariela mentre nel 2013 è arrivato il secondogenito Maceo Robert.

La prima è frutto del legame con il modello canadese Gabriel Aubry mentre il secondo è nato dopo il matrimonio con l’attore francese Olivier Martinez. Prima di conoscere l’attuale marito Van Hunt la Berry è stata sposata altre tre volte. Dal 1993 al 1997 l’attrice è stata la moglie del giocatore di baseball David Justice.

Nel 2001, dopo due anni di fidanzamento, Halle Berry ha sposato il musicista Eric Benet ma tre anni dopo è arrivata la separazione. Non è durato molto neppure il matrimonio con Olivier Martinez: dal 2013 al 2016. Tra una cerimonia e l’altra diversi fidanzamenti per l’interprete statunitense.

Oltre al già citato Gabriel Aubry Halle Berry è stata fidanzata anche con l’attore Michael Ealy. Tra i flirt mai confermati pure quelli con gli attori Wesley Snipes e Eddie Murphy.