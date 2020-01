Gwyneth Paltrow stupisce su Dakota Johnson: le parole da ex di Chris

Gwyneth Paltrow, Dakota Johnson e Chris Martin: le dichiarazioni dell’ex del frontman dei Coldplay

Gwyneth Paltrow ha parlato di Dakota Johnson e da ex moglie di Chris Martin ha speso solo belle parole su di lei. Dakota fa coppia con Chris Martin da più di due anni ormai, anche se c’è stata una breve separazione questa estate di circa un paio di mesi. Chris e Dakota sono tornati insieme ad agosto, ritrovandosi per la felicità dei fan. E pare che tra le persone felici di questa coppia ci sia anche Gwyneth! L’attrice è stata intervistata dalla rivista Harper’s Bazaar, che sarà disponibile all’estero nelle prossime settimane, e ha risposto volentieri a una domanda su Dakota Johnson. Fra le due quindi scorre buon sangue, anzi forse anche qualcosa di più.

Gwyneth Paltrow parla di Dakota Johnson: le parole dell’ex moglie di Chris Martin

Come riportato dal portale Just Jared, Gwyneth ha detto su Dakota: “La amo. Capisco che possa sembrare strano perché un po’ anticonvenzionale. Ma in questo caso, essendoci passata ripetutamente, la adoro semplicemente. Io inizio sempre pensando a cosa si può trarre di buono, invece di essere resistente oppure farsi rendere insicuri. C’è così tanto nell’affrontare qualcosa di questo tipo”. Insomma, Gwyneth ha deciso di trarre tutto il buono e il positivo da questa situazione, senza perdere tempo ed energie in inutili guerre tra ex moglie e nuova compagna di qualcuno. Un comportamento maturo, e forse reso tutto ancora più facile dalla stessa Dakota.

Chris Martin e Gwyneth Paltrow, un amore lungo tredici anni

Gwyneth Paltrow e Chris Martin sono stati marito e moglie per tredici anni. Il matrimonio è durato dal 2003 al 2016 e dal loro amore sono nati due figli, Apple e Moses, che li tengono uniti ancora oggi e così sarà sempre. Gwyneth e Chris hanno un bel rapporto, si supportano l’un l’altro e, come abbiamo visto, non hanno nulla in contrario alle loro nuove relazioni. Se Chris è fidanzato con Dakota Johnson, Gwyneth invece è sposata con Brad Falchuk.