Gustavo Rodriguez ustionato, ha riportato danni permanenti? Parla Cecilia: “Vi dico come sta”

Cecilia Rodriguez, rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, è tornata a dare aggiornamenti sulle condizioni di salute di suo padre, Gustavo, che circa un anno e mezzo fa, nel dicembre 2024, è stato vittima di un grave incidente, ustionandosi varie parti del corpo. L’influencer ha anche rivelato alcuni dettagli sul percorso con la Pma (Procreazione Medicalmente Assistita) a cui si è sottoposta per rimanere incinta. E ancora, ha raccontato alcuni retroscena del parto della piccola Clara Isabel, accolta insieme al marito Ignazio Moser lo scorso ottobre.

Cecilia Rodriguez rivela come sta il padre Gustavo dopo le ustioni

“Mio papà sta bene, per fortuna la pelle del viso si è rigenerata molto in fretta e le mani, insomma. Però sta molto bene”, ha spiegato la modella argentina. Da quanto ha fatto filtrare, si evince che in viso l’uomo non ha riportato danni permanenti, mentre per quanto riguarda gli arti superiori la situazione sarebbe più complicata. Cecilia ha poi aggiunto che di recente ha trascorso insieme ai genitori dei giorni in montagna. “Quando posso me li porto, così respirano un po’ di aria pulita anche loro. Sono dei nonni bellissimi, ringrazio la vita”, ha chiosato.

Il percorso “tosto” della Pma

Cecilia è tornata anche a parlare della sua esperienza di Procreazione Medicalmente Assistita, percorso grazie al quale è riuscita a rimanere incinta. Per anni, come lei stessa ha confidato in numerose interviste, ha provato a concepire un figlio in modo naturale insieme al marito. Ogni tentativo, però, è risultato vano. Da qui la decisione di ricorrere all’aiuto della scienza.

“È stata una bellissima esperienza nel senso che è andata bene. Oggi grazie alla Pma ho Clarita, quindi è stata un’esperienza super positiva”, ha osservato l’influencer, per poi aggiungere che si tratta di “un percorso molto tosto, soprattutto lungo“. Cecilia ha sottolineato che, a suo avviso, quando una persona ha il forte desiderio di diventare genitore fa bene ad affidarsi alla Pma in quanto oggi la scienza “dà la possibilità di diventare mamme, che è una delle esperienze più belle che la vita possa regalare”.

Il parto “bellissimo”

Sempre conversando con i follower, la modella ha rivelato alcuni dettagli del parto, definendolo “bellissimo”. Ha poi spiegato che l’epidurale ha contribuito molto, sottolineando che il dottore che si è occupato della procedura è stato impeccabile. Ha quindi evidenziato di sapere che molte donne si lamentano dell’epidurale, perché fa male. Nel suo caso invece “il medico è stato geniale”. Come ha agito? “Mi hanno fatto l’induzione per dei problemini che ci sono stati. Ho partorito qualche giorno prima della scadenza. Lei doveva nascere il 19 ed è nata il 15. È un’esperienza molto personale, quindi i miei consigli magari per voi non vanno bene”.

Cecilia qualche suggerimento lo ha comunque dato. Ad esempio ha consigliato di ascoltare la musica che piace e di fare una doccia calda e di farsi portare del cibo. “Io non avrei mai pensato di mangiare, invece ho mangiato un alfajor prima di partorire, vi consiglio la respirazione profonda e vi consiglio di rilassarvi e di godervi ogni secondo di quel momento perché è meraviglioso”, ha raccontato.

“Quando è nata Clarita, mi è venuta voglia di fare altri dieci figli. Poi ovviamente mi sono pentita subito, ma è una sensazione così forte, ineguagliabile, irripetibile. Il parto naturale è un’esperienza unica, anche se ci sono donne che non riescono o non vogliono farlo”, ha concluso.