Guido e Federica, addio lampo a Uomini e Donne: “Ora fuori Agnese e Roberto”

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata dominata da un’atmosfera carica di tensione. Maria De Filippi ha riportato al centro dell’attenzione Guido e Federica, dopo il confronto acceso andato in onda ieri. La loro relazione, che sembrava aver preso una direzione importante, con tanto di presentazioni in famiglia, sta ora vivendo un momento decisivo.

In studio Maria ricorda le parole di Guido, che ieri aveva confessato di non sentirsi ancora pronto a lasciare il programma, pur dicendosi intenzionato a scegliere un giorno speciale per sorprendere Federica. A questo punto Gianni Sperti interviene con decisione: il suo pensiero, dichiara apertamente, “va al peggio”. L’opinionista ipotizza che Guido non voglia lasciare il programma perché interessato a restare sotto ai riflettori o, addirittura, che lui e Federica possano essersi accordati. Maria, con la sua consueta calma, fa notare che Federica non sembra affatto parte di un piano: la dama, infatti, è visibilmente colpita e delusa. Lei stessa, però, prova in parte a giustificare Guido, spiegando che l’idea della sorpresa, ormai sfumata dopo il confronto di ieri, le aveva fatto piacere.

Guido e Federica lasciano Uomini e Donne, i fan: “Ora via Agnese e Roberto”

Lo studio si scalda quando interviene Gloria, l’ex di Guido con cui in passato era già uscito dal programma. Con molta schiettezza dice che, a suo parere, lui sta facendo “uno show” e che questo modo di fare lo conosce fin troppo bene. A quel punto sia Tina Cipollari che Gianni si schierano con Federica, spronandola a prendere in mano la situazione e a fare lei la mossa decisiva. Anche Maria la incoraggia a non restare ferma. Federica, un po’ stranita, trova finalmente il coraggio di chiedere a Guido di uscire insieme dal programma.

Guido accetta, forse un po’ sforzato, e i due condividono un breve ballo nello studio, scambiandosi anche un bacio. Poi lasciano insieme lo studio, chiudendo la loro esperienza a Uomini e Donne. Dopo la scelta di Guido e Federica di lasciare insieme il programma, sui social sono spuntati numerosi commenti su Agnese e Roberto. I fan si domandano perché anche a loro non venga chiesto di uscire, visto che, durante i balli, si scambiano effusioni continue. Tra i messaggi più divertiti e ironici, c’è chi osserva che si “limonano come adolescenti” o che “si accoppiano durante il ballo”, sottolineando quanto la coppia sia affiatata.