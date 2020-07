Guglielmo Scilla, è finita con Luigi: “Non smetterò di amarlo”, i rapporti oggi

Guglielmo Scilla ha confermato la fine della storia d’amore con Luigi. La coppia era amatissima dai tantissimi fan di Willwoosh e molto seguita, per questo dopo vari indizi in tanti avevano già diversi sospetti sul finale di questo amore. Seguendo Guglielmo sui social infatti diversi fan avevano avuto l’impressione che qualcosa con Luigi non andasse più come prima. Altri avevano persino intuito che fosse finita. Per questo negli ultimi mesi a Guglielmo sono arrivati messaggi su messaggi, commenti su commenti sull’argomento: “Stai ancora con Luigi?”, “Tu e Luigi vi siete lasciati?” e così via. Tutti messaggi che Guglielmo aveva deciso di ignorare perché non era ancora pronto a parlarne. Oggi invece è arrivato il momento giusto per farlo. Anzi, lo stato d’animo giusto per vuotare il sacco.

Guglielmo Scilla e Luigi si sono lasciati: Willwoosh conferma la rottura

In un nuovo episodio su YouTube in cui risponde alle curiosità dei fan, Willwoosh ha risposto finalmente alla fatidica domanda. “Stai ancora con Luigi?”, la sua risposta è stata un secco “no”. Poi ha spiegato che tutto è successo all’inizio del lockdown e che ha preferito tenere tutto per sé perché non era ancora pronto a parlarne. Ha aggiunto che pur essendo un personaggio pubblico può scegliere di tenere nascosto qualcosa. Allo stesso tempo però era consapevole che la sua storia con Luigi fosse in vista e soprattutto che fossero una coppia molto amata, quindi sapeva di doverne parlare prima o poi. Aveva solo bisogno di tempo. Oggi però se l’è sentita di affrontare questa domanda. Dopo aver confermato la fine della relazione con Luigi, Guglielmo ha spiegato in che rapporti sono oggi.

Guglielmo Scilla conferma la fine della storia con Luigi: “Non smetterò mai di amarlo”

Innanzitutto ha chiarito: “Non smetterò mai di voler bene e in un certo senso di amare Luigi”. Tuttavia non si sentono moltissimo, ogni tanto si mandano dei messaggi ma nulla di più. Il bene tra loro rimarrà per sempre. “Il mio amore con Luigi è durato quanto doveva durare”, ha aggiunto spiegando che se un amore finisce non vuol dire che valga meno di altri che durano per sempre. Al momento Guglielmo Scilla dopo Luigi è single. A differenza di come reagiva fino a qualche anno fa, oggi non sente l’esigenza di tuffarsi in una nuova relazione per cercare di rimediare al senso di fallimento per la fine di un amore.