Guendalina Tavassi, viso tumefatto. Figlia: “Ridurre così mia madre, schifo”

Giallo attorno a Guendalina Tavassi che nelle scorse ore ha pubblicato una sua fotografia su Instagram con un occhio gonfio. “Io fortunatamente, sono ancora qua”, ha scritto l’influencer capitolina a corredo dello scatto. La questione si è fatta ancor più delicata e seria quando sua figlia Gaia (nata nel 2004 dalla relazione con Remo Nicolini) ha ripostato la foto tra le sue Stories, aggiungendo un commento alquanto forte: “A ridurre mia madre così, che schifo. Vergogna, sono senza parole”.

Sia Guendalina sia Gaia sono poi tornate sui loro passi, facendo sparire le Stories che, però, ormai, erano già state immortalate da diversi utenti del web che hanno provveduto a rilanciarle. Nessun indizio su che cosa sia realmente accaduto, sulla dinamica che ha portato la Tavassi a ritrovarsi il viso tumefatto. Certo le parole di Gaia sono state assai ‘impattanti’, lasciando presupporre che la madre sia stata vittima di qualche violenza. Se così fosse, però, resterebbe da capire chi si è scagliato fisicamente contro l’influencer: una persona sconosciuta? Qualcuno che invece conosce? Al momento la vicenda si tinge di giallo.

Guendalina Tavassi e la macchina vandalizzata: altro giallo

Pochi giorni fa Guendalina è stata vittima di un altro episodio delicato e preoccupante. In particolare si è ritrovata la sua automobile vandalizzata, con gli specchietti retrovisori completamente sradicati dalla vettura e le gomme bucate. Anche in quel frangente, un giallo: chi è stato? Chi ce l’ha con la Tavassi?

Guendalina ha ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Umberto D’Aponte

L’ex gieffina ha ritrovato l’amore di recente dopo che nei mesi scorsi è naufragato il suo matrimonio con Umberto D’Aponte. L’uomo con cui si sta frequentando è un imprenditore attivo nel settore della ristorazione, di nome Federico Perna. La coppia è uscita allo scoperto dopo che il gossip li ha sorpresi in alcune occasioni.

Guendalina ha spiegato che avrebbe voluto tenere privata la questione sentimentale per più tempo. Il suo ex marito, invece, dichiara di essere single. Inoltre, pochi giorni fa, ha affermato che il suo matrimonio non è giunto al capolinea per via dei tradimenti, come qualcuno aveva ipotizzato.