Guendalina Tavassi telefono hackerato: divulgati video spinti col marito

L’opinionista televisiva in lacrime per l’accaduto: l’ex gieffina si è rivolta alle Forze dell’Ordine

Brutta disavventura per Guendalina Tavassi. Il telefono della verace romana è stato hackerato e il suo iCloud è stato rubato. Come raccontato dalla diretta interessata su Instagram sono finiti nelle mani degli hacker video privati di Guendalina con il marito Umberto D’Aponte, dal quale ha avuto i figli Chloe e Salvatore che sono ancora dei bambini. Filmati bollenti che hanno spinto la Tavassi a recarsi in questura per denunciare il fatto. Un reato che potrebbe seriamente danneggiare la vita privata e professionale di Guendalina. Sui social network la 34enne non ha nascosto le lacrime per la vicenda, che l’ha ferita profondamente e rischia di compromettere il suo futuro.

Del tutto disperata Guendalina Tavassi su Instagram ha confidato:

“Questo è un reato, c’erano delle cose personali, dei video, tutti noi abbiamo delle immagini simili sul telefono. Ma ho dovuto denunciare, perché io sono una mamma, è una cosa orribile”

L’ex concorrente di Grande Fratello, Isola dei Famosi e Tale e Quale Show ha poi fatto sapere che anche guardare e conservare un filmato rubato sul proprio cellulare è un reato. Guendalina ha poi ammesso di essere una persona forte ma che questa vicenda l’ha toccata profondamente visto che è mamma di tre figli.

Sui social network Guendalina Tavassi ha ricevuto il sostegno e la solidarietà di molti follower e colleghi e amici, tutti preoccupati per l’incresciosa faccenda che ha rovinato il sabato sera dell’ex gieffina. Oggi Guendalina è dedita alla sua famiglia e all’attività di web influencer: sporadicamente appare in televisione in qualità di opinionista. Spesso è ospite del salotto di Barbara d’Urso, che ha un rapporto speciale con Guendalina da tempo.

Chi è il marito di Guendalina Tavassi

Umberto D’Aponte, il marito di Guendalina Tavassi, è un imprenditore napoletano. I due si sono conosciuti in treno e da allora non si sono più lasciati. Il matrimonio è stato celebrato nel 2013 a Roma. Umberto e Guendalina hanno avuto due figli, ancora piccoli, Chloe e Salvatore. La Tavassi è mamma anche di Gaia, avuta quando era poco più che maggiorenne da una relazione finita male. Guendalina e la primogenita hanno litigato qualche tempo fa e dopo un periodo di lontananza si sono riappacificate.