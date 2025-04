Guendalina Tavassi, nuovo intervento chirurgico: cambio radicale

Guendalina Tavassi è un personaggio sempre pronto a stupire. La sua ironia è contagiosa e quando pubblica qualcosa sui social riesce sempre a trovare il modo per far ridere. O quantomeno sorridere. Oggi ha pubblicato un nuovo video in cui ha motivato la sua futura assenza per qualche giorno. Infatti la Tavassi si è sottoposta ad un intervento molto particolare. Il chirurgo che l’ha operata è intervenuto sulle sue corde vocali. L’intervento riguarda l’asportazione di alcuni noduli alle corde vocali e costerà alla Tavassi giorni di totale silenzio.

Proprio per questa ragione l’ex gieffina ha deciso di registrare un video il giorno prima del suo intervento. Lo scopo è di spiegare cosa le stava accadendo e ovviamente Guendalina lo fa a modo suo. Prima ci racconta i suoi continui disagi legati a questi noduli. “Sono sempre stata un po’ afona” racconta la Tavassi “Ma con gli anni la situazione è peggiorata sempre di più, fino ad arrivare a non finire più una frase per l’affanno”. Poi arriva la parte divertente. Infatti Guendalina aggiunge che, dopo l’operazione, non potrà parlare per almeno una settimana e quindi ha deciso di imparare il linguaggio dei segni.

Guendalina Tavassi e il suo particolarissimo linguaggio dei segni

Secondo voi il linguaggio dei segni di Guendalina è quello standard, conosciuto da tutti? Ma certo che no! Infatti l’ex gieffina propone alcuni gesti dal tono decisamente particolare. A titolo di esempio possiamo ricordarne uno che ha carattere sicuramente universale: il “gesto dell’ombrello”. Insomma la Tavassi ha voluto trovare un modo tutto suo per raccontarci di questa importante decisione che le cambierà la vita.

Alla fine del video, poi, Guendalina Tavassi ci fa ascoltare alcuni audio da lei preparati e da utilizzare all’occorrenza. Ovviamente anche in questo caso assistiamo a dei vocali dal tono ironico e strettamente legato al dialetto romanesco. “Te meno, te gonfio, vai a fare i compiti immediatamente”. Questi sono solo alcune delle frasi che l’ex gieffina ha proposto. Intanto, per tranquillizzare tutti, ha anche pubblicato una foto dalla clinica dov’è è stata operata facendosi vedere sorridente e in super forma. Ora la domanda sorge spontanea: riuscirà davvero Guendalina a resistere e a non parlare per un’intera settimana?