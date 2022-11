Guendalina a ruota libera sul rapporto con il fratello e non solo: “Donnamaria? Spero si salvi da Antonella, ma non vorrei che…”

Edoardo Tavassi vincerà il Grande Fratello Vip 7: lo ha sognato sua nonna! Naturalmente non è una premonizione, né si parla di sfere di cristallo. Eppure Guendalina Tavassi ha rivelato questa curiosità nel corso di un’intervista al settimanale Chi, nella quale ha sviscerato il rapporto col fratello. In realtà ne hanno parlato abbondantemente anche all’Isola dei Famosi, dove hanno pianto insieme ricordando il periodo in cui sono stati costretti a dividersi.

Quando i genitori si sono separati, infatti, uno ha scelto di vivere col padre e uno con la madre. Per diverso tempo Guendalina e Edoardo Tavassi hanno vissuto separati, e forse questo li ha uniti ancora di più. I fratelli Tavassi sono sinonimo di simpatia e divertimento assicurato, ma dietro alle risate si nasconde altro. Da piccoli erano molto uniti, poi c’è stata la separazione e loro si sono sentiti dei pacchi postali, in mezzo a un mare in tempesta. Queste le parole di Guendalina:

“La gente può pensare a noi come due persone eternamente allegre, ma in realtà solo io e il mio fratellone sappiamo quanto abbiamo sofferto e quanti buchi abbiamo dentro al nostro cuore. Ci vedevamo soltanto in tribunale, davanti agli assistenti sociali, con lo psicologo. Sto parlando di otto, nove anni trascorsi così, in modo difficile, duro, doloroso”

L’ironia è il loro cavallo di battaglia, su questo non ci sono dubbi. Quest’anno Edoardo ha grandi possibilità di vittoria al GF Vip 7, ma deve giocarsele bene perché il percorso è ancora molto lungo. D’altronde era sul punto di vincere anche all’Isola, se non fosse stato costretto ad abbandonare per un infortunio al ginocchio. Guendalina ha le idee chiare: se Edoardo dovesse vincere il GF Vip lei sposerà Federico… con i soldi vinti da Edoardo! “Se dovesse vincere, cosa che mia nonna in sogno gli ha prognosticato, prometto che sposerò Federico, a patto che le nozze le paghi Edoardo”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Sarà lui a portarmi all’altare, ce lo meritiamo”.

Guendalina e Edoardo sono molto uniti, il loro incontro nella Casa ha commosso tutti. Anche quando litigano sembrano non essere mai usciti dalle loro camerette che invece hanno lasciato a cinque anni. Un legame molto forte, per questo Guendalina non vuole sentir parlare di aiuti economici. Edoardo ne ha parlato, ma lei è categorica: “Per mio fratello questo e altro. Ci mancherebbe, non dovrebbe nemmeno fare notizia una cosa simile. Saremo sempre io e lui. E non esiste la frase: ‘Un giorno ti restituirò tutto’. L’amore tra fratelli è sacro, va oltre qualsiasi altra cosa”.

A proposito di storie d’amore e di fidanzate di Edoardo Tavassi, sua sorella ha spiegato che ha avuto diverse compagne negli anni. Mai quella giusta, ma perché? “Edo ha sempre cercato una persona come me, ma non l’ha mai trovata. Forse perché avendo me come sorella, non riuscirebbe a trovare un’altra donna simile a me”, questa è la teoria di Guendalina sul perché suo fratello non sia ancora riuscito a trovare l’amore.

Infine, Guendalina ha svelato i migliori e i peggiori del GF Vip 7 secondo lei. Escluso Edoardo, per lei i migliori sono Luca Salatino, Giaele e Patrizia Rossetti. Bocciate invece Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Qualche dubbio anche su Edoardo Donnamaria: “Prego per lui che si salvi. Non vorrei che lui stesse cercando di restare nella storia per i condizionamenti che arrivano dall’esterno. Insomma, i fidanzamenti, le love story, nei reality hanno sempre funzionato, ma dovevano essere reali non… reality”.